El estadounidense Andrew August (Ineos) suma su primer triunfo y Girmay sigue de líder

Los cien primeros kilómetros completamente llanos invitaban a las escapadas pero el pelotón impuso un ritmo muy rápido de salida y no permitió que ninguna fuga fructificase durante la primera media hora de carrera hasta que el dúo español formado por Raúl García (Movistar) y Diego Uriarte (Kern Pharma) iniciaron las hostilidades tomando unos segundos de ventaja, mientras por detrás también saltaban del pelotón Danny Van der Tuuk (Euskaltel), Mattia Bais (Polti) y Pablo García (Polti).

Tras unos kilómetros de persecución se formó finalmente un quinteto en cabeza mientras del pelotón saltaban distintos corredores al ver que se rebajaba el ritmo del gran grupo.

Los escapados iban aumentando paulatinamente su ventaja por encima de los dos minutos mientras que el trío perseguidor, integrado por José Antonio Prieto (Petrolike), Vojtech Kminek (Burgos BH) y Matteo Fabro (Solution Tech), iba limando diferencias hasta conseguir contactar a poco más de 80 kilómetros para meta.

El pelotón comandado por los corredores del NSN del líder estabilizaron la desventaja en poco menos de tres minutos, aunque el gran sobresalto llegó a 50 kilómetros de meta, con una caída en la que se vieron afectados varios ciclistas.

En el ascenso al Puerto de Tibi se fueron descolgando Prieto, Kminek y Uriarte del grupo cabecero. El RedBull Bora tomó el control del pelotón e impuso un ritmo frenético en la subida, aunque no consiguió neutralizarlos antes de llegar a la cima por lo que los escapados Raúl García, Van der Tuuk y Bais se repartieron unas bonificaciones que, tras no computar los tiempos de la contrarreloj de ayer para la general, pueden tener más relevancia de lo esperado.

Una nueva caída en los últimos metros de ascensión fraccionó aún más el pelotón, que se quedó reducido a unos 40 corredores, entre los que se encontraba el líder Girmay, aunque en el descenso neutralizó la escapada a 30 km de meta.

Tras varios intentos infructuosos consiguieron abrir una brecha de casi medio minuto el cuarteto formado por Florian Vermeersch (UAE), Andrew August (Ineos), Adne Holter (Uno X) y Jonathan Verbenne (Soudal). El NSN se puso a tirar en bloque para frustrar la aventura, mantener el amarillo de Girmay e incluso permitir que el eritreo pudiera buscar el triunfo de etapa al esprint.

El pelotón se echó encima en los últimos 500 metros pero el ataque final de Vermeersch contagió a sus compañeros de escapada y pudieron jugarse entre ellos el triunfo, en el que el joven norteamericano August, que no había colaborado en ningún momento en la escapada, aprovechó su menor desgaste para llevarse a sus 20 años el primer triunfo profesional de su carrera.

La etapa reina de mañana, sábado, entre La Nucía y Teulada (este de España), podría decidir el ganador de la ronda valenciana, con una clasificación general muy comprimida, con sólo diez segundos de diferencia entre el líder y el décimo clasificado, con Remco Evenepoel séptimo a 9 segundos de Girmay.