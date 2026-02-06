El suizo Mauro Schmid gana el duelo a Adam Yates en la Clásica de Muscat

Schmid (Bulach, 26 años) se metió en la fuga definitiva de tres hombres en el ascenso a Jissah, a 8 km de meta, junto a su compañero de equipo australiano Luke Plapp y Adam Yates. La formación "aussie" supo hacer valer la superioridad de dos contra uno y en la recta de meta el campeón helvético ganó por velocidad con un tiempo de 4h.14.16, en una jornada ondulada que se cerró a una media de 41,5 km hora.

El pelotón se presentó en la mea de Al Bustan a 13 segundos, encabezado por el italiano del Astana Christian Scaroni.

La prueba, en víspera del Tour de Omán que comienza este sábado, se animó con la fuga del francés Baptiste Veistroffer (Lotto Intermarché), qiien llegó a tener 3 minutos de renta a 50 de meta, pero el pelotón reaccionó a tiempo para echar abajo la aventura, sobre todo por el impulso del Astana.

El ciclista galo resistió hasta el segundos ascenso a Al Hamriyah (1 km al 8,6 por ciento), donde fue rebasado sin piedad por la multitud. A partir de ahí Movistar movió ficha en la subida, pero la iniciativa se diluyó con múltiples ataques en cabeza de carrera. Comenzaban los movimientos de estrategia en los equipos de los favoritos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La clave estivo en el ascenso a Al Jissah (1,3 km al 9,3), última y decisiva dificultad del día a 8 de meta. Se movió el Jayco y respondió el UAE con el favorito, Adam Yates. El ritmo de ambos solo lo aguantó el australiano Luke Plapp. Los 3 abrieron hueco y se jugaron la carrera.

Plapp probó a Yates para facilitar la superioridad numérica, pero el británico se mostró fuerte. El desenlace despejó la incógnita en la recte de meta. El primero en atacar fue Yates, pero Schmid se le pegó a rueda y lo remató a 20 metros de la línea para estrenar su casillero de la temporada y apuntarse su victoria profesional número 10.

Schmid sucede en el palmarés de la prueba al neerlandés Rick Pluimers (Tudor Pro Cycling), ganador en 2025.