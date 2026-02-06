Girmay: "Me hubiera gustado ganar por mis compañeros"

Sant Vicent del Raspeig (España), 6 feb (EFE).- El ciclista eritreo Biniam Girmay (NSN), líder de la Volta a la C. Valenciana-GP Banc Sabadell, tras la disputa de la tercera etapa, señaló que está contento con su actuación en la ronda valenciana y lamentó no haber podido disputar la victoria de etapa para dedicársela a sus compañeros por su trabajo del día.