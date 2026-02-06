Girmay: "Me hubiera gustado ganar por mis compañeros"

"Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a mis compañeros porque han hecho un trabajo estupendo para controlar la carrera de principio a fin", señaló el corredor africano, que se mantiene como líder gracias a su triunfo en al primera etapa, ya que se encuentra igualado con el mismo tiempo que el noruego Adne Holter.
"Me hubiera gustado ganar por ellos pero los cuatro escapados estaban muy fuertes y no ha podido ser. Por otro lado, no esperaba tener tan buenas piernas en el puerto y estoy muy contento porque es una buena señal para las próximas carreras", concluyó.