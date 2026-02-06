Polideportivo
Girmay: "Me hubiera gustado ganar por mis compañeros"

Sant Vicent del Raspeig (España), 6 feb (EFE).- El ciclista eritreo Biniam Girmay (NSN), líder de la Volta a la C. Valenciana-GP Banc Sabadell, tras la disputa de la tercera etapa, señaló que está contento con su actuación en la ronda valenciana y lamentó no haber podido disputar la victoria de etapa para dedicársela a sus compañeros por su trabajo del día.

Por EFE

"Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a mis compañeros porque han hecho un trabajo estupendo para controlar la carrera de principio a fin", señaló el corredor africano, que se mantiene como líder gracias a su triunfo en al primera etapa, ya que se encuentra igualado con el mismo tiempo que el noruego Adne Holter.

"Me hubiera gustado ganar por ellos pero los cuatro escapados estaban muy fuertes y no ha podido ser. Por otro lado, no esperaba tener tan buenas piernas en el puerto y estoy muy contento porque es una buena señal para las próximas carreras", concluyó.