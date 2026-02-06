Inaugurados oficialmente los Juegos Olímpicos de Invierno 2026

"Declaro inaugurada oficialmente la vigésimo quinta edición de los Juegos Olímpicos de Invierno", dijo Mattarella desde el Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán en el que tuvo lugar la ceremonia de apertura.

A las palabras del presidente italiano le siguió la actuación de Andrea Bocelli, que interpretó 'Nessun dorma' de la ópera Turandot mientras entraron en escena Giuseppe Bergomi y Franco Baresi, exjugadores de Inter y Milan, respectivamente, para entregar la antorcha a las campeonas olímpicas de voleibol Anna Danesi, Paola Egonu y Carlotta Cambi.

La antorcha salió entonces de San Siro y, después de un mensaje de paz de la sudafricana y estadounidense Charlize Theron, inspirado en Nelson Mandela, se procedió al encendido de los dos pebeteros de estos Juegos.

Dichos pebeteros, que presiden dos lugares emblemáticos de sendas ciudades huéspedes, fueron encendidos por los esquiadores Alberto Tomba y Deborah Compagnoni, ambos tres veces campeones olímpicos, en el Arco de la Paz de Milán; y por la también esquiadora Sofia Goggia, campeona olímpica en 2018, en la Plaza Dibona de Cortina d'Ampezzo.

Es la primera vez en la historia que unos Juegos Olímpicos cuentan con dos pebeteros que custodian dos llamas diferentes. Son también los Juegos más vastos en extensión de siempre, con 22.000 kilómetros cuadrados.

La sede principal de la ceremonia de apertura de estos Juegos Olímpicos fue el mítico Estadio Giuseppe Meazza (San Siro) de Milán, en lo que fue su último gran evento antes de ser derribado para la construcción de un nuevo estadio.

La ceremonia, con interpretación de Laura Pausini, Mariah Carey y Andrea Bocelli, entre otros artistas; con homenaje incluido al fallecido Giorgio Armani, duró más de tres horas y media con el desfile incluido de las 92 delegaciones, dividido entre las ciudades en las que se celebrarán las diferentes pruebas, algo único también en la historia del deporte olímpico.