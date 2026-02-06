Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Agenda del lunes 9 de febrero

La jornada del 9 de febrero destaca por la esperada final de snowboard big air femenino, donde se conocerá a la nueva campeona olímpica tras las intensas clasificaciones del domingo. En paralelo, la atención se trasladará al trampolín para la ronda final de salto de esquí individual masculino, una de las pruebas de mayor impacto visual de la cita invernal.

La programación se completa con el inicio de la danza rítmica en patinaje artístico y dos duelos de alto nivel en el hockey sobre hielo femenino, donde las potencias de Estados Unidos y Canadá entrarán en acción frente a Suiza y Chequia, respectivamente.

