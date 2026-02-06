Polideportivo
06 de febrero de 2026 - 15:37

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Agenda del lunes 9 de febrero

El alemán Max Langenhan en acción durante el entrenamiento oficial de Luge en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026, en Cortina d'Ampezzo (Italia), 05 de febrero de 2026.
La actividad de los Juegos Olímpicos de Invierno continúa este lunes con la definición de medallas en snowboard y el trampolín normal de salto de esquí. Viví toda la emoción de Milano-Cortina 2026 a través del streaming de ABC Color.

La jornada del 9 de febrero destaca por la esperada final de snowboard big air femenino, donde se conocerá a la nueva campeona olímpica tras las intensas clasificaciones del domingo. En paralelo, la atención se trasladará al trampolín para la ronda final de salto de esquí individual masculino, una de las pruebas de mayor impacto visual de la cita invernal.

La programación se completa con el inicio de la danza rítmica en patinaje artístico y dos duelos de alto nivel en el hockey sobre hielo femenino, donde las potencias de Estados Unidos y Canadá entrarán en acción frente a Suiza y Chequia, respectivamente.

