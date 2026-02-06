La boxeadora Imane Khelif hará pruebas que sean necesarias para Juegos Olímpicos de 2028

"Todos tenemos genética diferente, niveles hormonales diferentes. No soy transgénero. Mi diferencia es natural. Soy quien soy. No he hecho nada para cambiar la forma en que la naturaleza me hizo", manifestó Khelif en una entrevista al diario deportivo L'Equipe.

La boxeadora de 26 años, que vive y entrena en París, aseguró que no tiene "miedo" de someterse a pruebas médicas.

De hecho, desveló que ya la ha hecho y contactó con World Boxing (WB), que no permite a los deportistas participar en sus competiciones sin un test preliminar de verificación de sexo.

"Contacté con World Boxing, les envié mi expediente médico, mis pruebas hormonales, todo. Pero no he recibido ninguna respuesta", lamentó la argelina.

Khelif insistió en que no está "ocultando nada" ni se está negando a hacer las pruebas. "Lo que no entiendo es por qué se quiere dar tanta importancia a mi historia", señaló.

La boxeadora precisó que tiene un fenotipo femenino, pero posee el gen SRY, un indicador de masculinidad, de manera "natural".

"La gente no lo sabe, pero ya he bajado mis niveles de testosterona para las competiciones", desveló la deportista, al comentar que lo redujo a cero (el nivel medio está entre 0,3 y 3 nanomoles por litro de sangre en las mujeres) para competir en el torneo clasificatorio para los Juegos de París, que se celebró en Dakar, y allí ganó la medalla de oro.

Ese tratamiento hormonal, que a nivel emocional la "desestabiliza" y le hace "llorar mucho", sin embargo, no supone "mucha diferencia" a la hora de boxear porque, para ella, "el boxeo nunca se trata de fuerza ni potencia. El boxeo es mental. Se trata de táctica, técnica, movimiento. Inteligencia".

Su medalla de oro olímpica en los Juegos de París desató una polémica mundial, alimentada por el presidente estadounidense Donald Trump, y el multimillonario Elon Musk, que insinuaron que era una atleta transgénero y que no debería permitírsele competir en pruebas femeninas.

"Lo que me pasó fue demasiado para mí. Lo que más me dolió fue que tengo una familia (...) Esta controversia tuvo un gran impacto en mi vida. No miro las redes sociales; me di cuenta de que eran un espacio donde la gente podía atacarte sin conocerte y eso es peligroso", reflexionó.

Imane Khelif planea competir en los Juegos de Los Ángeles 2028, pero debe esperar la decisión del COI, que ha nombrado una comisión para la "igualdad de género, diversidad e inclusión", que se espera que se pronuncie en marzo.

"Respeto a todos, y respeto a Trump. Porque es el presidente de Estados Unidos. Pero no puede distorsionar la verdad. No soy trans, soy una chica. Me crié como una chica, crecí como una chica, la gente de mi pueblo siempre me ha conocido como una chica. Lo respeto si respeta la verdad", manifestó.

Preguntada sobre qué le diría a Trump si le tuviese enfrente, respondió: "Señor presidente, soy una chica, una joven árabe y musulmana, boxeadora. Y trabajo para que usted venga y me dé una medalla en el podio de Los Ángeles".

La Federación Francesa de Boxeo acaba de emitirle una licencia de boxeo profesional, pero quiere dejar claro que "que esté peleando profesionalmente no significa que renuncie a los Juegos de 2028".

"Para nada. Quiero boxear por Argelia en los Juegos de Los Ángeles y convertirme en la primera persona del deporte argelino en revalidar su título olímpico", concluyó.