Mohamed Attaoui bate el récord de Europa de los 1.000 metros

Attaoui, subcampeón de Europa de 800 metros al aire libre en Roma 2024, fue el gran protagonista de la velada con su intento para atacar el récord del mundo de los 1.000 metros bajo techo que posee el yibutí Ayanleh Souleiman con 2:14.20 en Estocolmo (Suecia) en 2016.

El atleta cántabro, plusmarquista nacional al aire libre con 2:12.25, se quedó a un paso del récord del mundo pero sí consiguió el de Europa y el de España.

"Gracias a todo el público que me ha llevado en volandas. Quería el récord del mundo, me he quedado cerca, pero lo volveré a intentar seguro", dijo Attaoui, al concluir la carrera, en la que tuvo la ayuda de dos 'liebres', el polaco Filip Ostrowski y el español Alejandro José Matienzo, aunque no quedó contento con la retirada de una de ellos.

"Le dije a una 'aparta, aparta', y tardó en reaccionar", confesó.

En la misma carrera, Attaoui se enfrentó a otros dos españoles, ambos campeones del mundo y de Europa de 800 metros en pista cubierta como Mariano García y Adrián Ben.

Segundo fue Mariano García con 2:16.40 y tercero Adrián Ben con 2:16.80.