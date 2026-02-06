Rahm aguanta en la cuarta plaza a dos golpes de Smylie y Uihlein

Rahm cedió dos posiciones respecto a la jornada anterior, que terminó a un solo golpe de los primeros clasificados que entonces eran, además de Uihlein, el también estadounidense Talor Gooch, ahora tercero a un impacto, y el belga Thomas Detry, que ha caído hasta la cuarta plaza empatado con Rahm.

David Puig completó una buena actuación, pero perdió fuerza al final de la jornada. Pasó de escalar posiciones para competir en lo más alto de la tabla a caer a la séptima plaza por culpa de un doble-bogey con el que terminó la jornada a tres golpes de la cabeza en la séptima plaza.

Por equipos, el Smash GC de Gooch, de los estadounidenses Jason Kokrak y Elvis Smylie y del norirlandés Graeme McDowell, perdió el liderato y pasó a la segunda plaza con un acumulado de -44.

La cabeza del torneo es para el Torque GC, del colombiano Sebastián Muñoz (-4), el chileno Joaquin Niemann (-7) y los mexicanos Abraham Ancer (cuarto en la clasificación con -2) y Carlos Ortiz (-5), que acumulan -46 impactos.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

El Legion XIII de Jon Rahm, Tyrrell Hatton, Tom McKibbin y Caleb Surratt es cuarto con -40, mientras que el Fireballs GC de Sergio García, Josele Ballester, Luis Masaveu y David Puig es sexto con -32.

El LIV Golf, la liga financiada por Arabia Saudí, comenzó esta semana su quinta temporada en Riad, que inaugura el nuevo formato de la competición, con cuatro rondas (72 hoyos) en lugar de tres (54), al estilo de los circuitos tradicionales, lo que le permite puntuar por primera vez para el ránking mundial.