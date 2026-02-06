Super Bowl LX: Patriots y Seahawks se enfrentarán en la final de la NFL

El Super Bowl LX enfrentará a los New England Patriots y los Seattle Seahawks el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El partido definirá al campeón de la National Football League (NFL) y se perfila como una de las transmisiones deportivas de mayor alcance del año en Estados Unidos, de acuerdo con ABC News.

Además del impacto deportivo, el evento activa a múltiples sectores —televisión, entretenimiento, logística y seguridad— debido a la magnitud de la audiencia y a la concentración de actividades oficiales en el área de la Bahía de San Francisco.

Audiencia y consumo digital: el crecimiento de lo multiplataforma

El Super Bowl es considerado el evento deportivo más visto en Estados Unidos. La edición anterior superó los 115 millones de televidentes, según datos de la NFL difundidos por CBSSports.com.

En paralelo, la liga ha reforzado un esquema de distribución multiplataforma en respuesta al aumento del consumo digital. La NFL reportó que el tráfico en plataformas digitales vinculadas al Super Bowl creció 12% entre 2024 y 2025, una tendencia que se espera continúe en 2026.

Bad Bunny en el medio tiempo, Charlie Puth y Green Day en la ceremonia

El espectáculo de medio tiempo tendrá como figura central a Bad Bunny, en una presentación patrocinada por Apple Music, según reportó ABC News. La elección forma parte de la estrategia de la NFL para atraer públicos diversos y fortalecer la proyección internacional del evento.

La programación musical incluye además:

Interpretación del himno nacional a c argo de Charlie Puth .

Actuación especial de Green Day durante la ceremonia de apertura.

Un reencuentro con antecedente: Super Bowl XLIX

El duelo enfrentará a los Patriots (AFC) y a los Seahawks (NFC), ambos clasificados tras imponerse en sus respectivas conferencias. El partido representa un reencuentro entre franquicias que disputaron el Super Bowl XLIX en 2015, recordó CBSSports.com.

En cuanto a los uniformes, la NFL confirmó que:

Patriots jugarán con uniforme blanco.

Seahawks vestirán azul marino.

La liga señaló que esto se alinea con la tendencia de atuendos monocromáticos vista en finales recientes.

Horario y dónde ver el Super Bowl LX en Paraguay

El duelo entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks se podrá seguir en vivo en todo el territorio paraguayo este domingo 8 de febrero. Los detalles de la transmisión son los siguientes:

Horario de inicio: 20:30 (hora de Paraguay).

Canales de TV: ESPN y Fox Sports.

Streaming online: Disney+ (donde se integra la señal de ESPN) y la plataforma DAZN a través del NFL Game Pass.

El evento, que se realizará en el Levi’s Stadium, contará además con el esperado show de medio tiempo a cargo de Bad Bunny, cuya presentación está prevista aproximadamente para las 22:00 de nuestro país.