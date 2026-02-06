Uziel Muñoz, séptimo y lejos de la victoria en Madrid

Uziel Muñoz, de 30 años, posee una mejor marca personal al aire libre de 21,95 metros registrada en los Mundiales de 2025 en Tokio, en los que ganó la medalla de plata.

A Madrid llegó tras competir en Ostrava, en la República Checa, en lo que fue su primera competición bajo techo de su carrera. Quedó sexto con 20,09 metros, una marca que esperaba superar en Madrid.

En la capital española, en la pista de Gallur, Uziel Muñoz fue el único de los siete participantes que no superó los veinte metros. Lo máximo que llegó a lanzar fueron 19,85 metros en el tercer intento, haciendo un nulo en el segundo.

La victoria fue para Jordan Geist con 22,04, que estuvo acompañado en el podio por el medallista olímpico de bronce en París 2024, el jamaicano Rajindra Campbell (21,94), que no pudo repetir el triunfo de 2024, y el estadounidense Roger Steen (21,88).

