Viernes 6 de febrero de 2026

Milán (Italia). Los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 empiezan oficialmente este viernes, pero la competición contunúa con los torneos de dobles mixtos de curling y hockey hielo femenino, el inicio de la prueba por equipos de patinaje artístico y los entrenamientos de descenso de esquí alpino, luge (trineo) y saltos femeninos de esquí nórdico. Por Adrián R. Huber, enviado especial.

Buenos Aires. Nicole Begué, esquiadora alpina de 19 años nacida en EE.UU. y de madre venezolana, dice a EFe quie que eligió seguir el camino de su padre y competir con Argentina porque la siente "su verdadera patria".

Vigo (España). El Celta, frenado en su impulso hacia europa con una derrota y un empate en sus dos últimos partidos, y Osasuna, que en las tres últimas jornadas ha conseguido un margen importante respecto al descenso, abren este viernes en Vigo la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports española de fútbol.

. El centrocampista internacional uruguayo Matías Vecino, fichado en este mercado de invierno por el Celta, ha entrado en la convocatoria y puede debutar este viernes contra Osasuna.

Sao Paulo. Para la mayoría de las personas, el Mundial de Fútbol es un evento apasionante que ocurre cada cuatro años. Pero para la brasileña Ynara Correa da Costa es el motor que organiza su vida. Y tiene los sellos en el pasaporte para demostrarlo. Por Ailén Desirée Montes

Los Ángeles (EE.UU.). Bad Bunny cobrará cero dólares por el medio tiempo del Super Bowl LX, pero con el "efecto post-show" su catálogo podría dispararse a los 1,7 millones de dólares semanales y batir los récords de Rihanna y Kendrick Lamar ante una audiencia récord que prevé superar los 130 millones de espectadores. Es la operación financiera más rentable de la industria musical global. Mikaela Viqueira

San Juan. El espíritu reivindicativo de Bad Bunny, que ya ha creado controversia por su actuación este domingo en la Super Bowl, ha marcado las líricas de sus canciones y sus posicionamientos políticos a lo largo de su carrera, desde su participación en las protestas de 2019 en Puerto Rico a sus actuales críticas a las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos.

Santa Clara (EE.UU.). Casi mil millones de personas siguen cada año el Súper Bowl. Una vitrina de ensueño y, a la vez, una de las más estresantes del mundo. La final de la NFL se gana con la mente. Nicoletta Romanazzi, ganadora del premio a la mejor preparadora mental del año en los Globe Soccer Awards, desgrana para EFE los desafíos psicológicos que esperan a Patriots y Seahawks. Por Andrea Montolivo

Madrid. Cinco años después del histórico récord del mundo del estadounidense Grant Holloway en los 60 vallas, Madrid acoge este viernes un nuevo intento de plusmarca mundial en pista cubierta, esta vez a cargo del español Mohamed Attaoui en los 1.000 metros, en lo que se espera sea el colofón a una cita con grandes estrellas del atletismo internacional como el lanzador de peso jamaicano Rajindra Campbell, la mediofondista italiana Nadia Battocletti y la fondista española Marta García.

- Reunión en pista cubierta de Madrid, del circuito oro de World Athletics, en la pista de Gallur. (FOTO)

- NBA: Boston Celtics-Miami Heat y Detroit Pistons-New York Knicks (00.30 GMT), Milwaukee Bucks-Indiana Pacers y Minnesota Timberwolves-New Orleans Pelicans (01.00) y Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies y Sacramento Kings-Los Angeles Clippers (03.00).

- Euroliga. 27ª jornada: Kosner Baskonia-Barça (19.30 GMT). (FOTO)

- Volta a la Comunitat Valenciana (España) (hasta 8). 3ª etapa: Orihuela-San Vicente del Raspeig (158 km).

- Inglaterra (jornada 25): Leeds-Nottingham Forest (20:00 GMT).

- España. LaLiga EA Sports. 23ª jornada (FOTO): Celta-Osasuna (20.00 GMT).

- Barcelona. Joan Gaspart, que fue presidente del FC Barcelona entre 2000 y 2003, declara como testigo por el caso Negreira (08.30 GMT). (FOTO)

- Informaciones previas del Super Bowl LX, que se juega el domingo en Santa Clara (California) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

- LIV Golf 2026. Primer torneo, en Riad (hasta 7).

- DP World Tour. Masters de Catar, en Doha (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Phoenix, en el TPC de Scottsdale, Arizona (EE.UU.) (hasta 8).

- Empiezan oficialmente los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Ceremonia de apertura, en el estadio de San Siro, en Milán (19.00 GMT). (FOTO)

. Además, previa de la competición de esquí alpino, partidos de dobles mixtos de curling y hockey hielo femenino, empieza la prueba por equipos de patinaje artístico y entrenamientos de descenso, luge y saltos femeninos.

- Torneo ATP 250 de Montpellier (Francia) (hasta 8).

- Torneos WTA de Abu Dabi, Cluj Napoca (Rumanía) y Ostrava (Rep. Checa) (hasta 8).

- Copa Davis. Acaba la eliminatoria de primera ronda Noruega-Gran Bretaña, en Bekkestua.

- Copa Davis. Primera ronda (y 7). Chile-Serbia (en Santiago de Chile), Alemania-Perú (en Dusseldorf), Croacia-Dinamarca (en Varaždin) y Japón-Austria (en Tokio).

