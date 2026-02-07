Domingo, 8 de febrero de 2026

Santa Clara (EEUU). Bad Bunny encabeza el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la identidad cultural latina en la era más tensa de EE.UU. Información de Mikaela Viqueira

Milán (Italia). Continúan los Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 en una jornada en la que se reparten medallas en el descenso femenino de esquí alpino, los relevos mixtos 4x6 km de biatlón, el esquiatlón masculino 10+10 km de esquí de fondo, la prueba por equipos de patinaje artístico y el luge (trineo) individual masculino. Información de Adrián R. Huber, enviado especial.

Redacción Deportes. El Real Madrid, segundo clasificado a cuatro puntos del líder, el Barcelona, visita este domingo a un Valencia que no vive su mejor momento, pero que siempre se crece ante los blancos en el campo de Mestalla, en la 23ª jornada de LaLiga EA Sports en la que el Atlético de Madrid, reforzado en el mercado de invierno, recibe al Betis, al que goleó 0-5 el jueves en los cuartos de final de la Copa del Rey, el Alavés al Getafe, el Sevilla al Girona y el Athletic Club al Levante.

. Además, previa del Villarreal-Espanyol, que el lunes completa la jornada.

Buenos Aires. Si bien el perfil de Gonzalo García indica que sus primeros pasos en el fútbol fueron en la cantera del Real Madrid, el propio futbolista ha relatado que sus comienzos futbolísticos fueron a los 6 años en el pequeño club Santa Bárbara, ubicado en las afueras de Buenos Aires y donde, 15 años después, todavía lo recuerdan por sus regates, su temperamento y su apodo premonitorio: 'Raúl'.

- Copa de Europa de cross por clubes en Albufeira (Portugal).

- Reunión de Metz (Francia). La neerlandesa Femke Bol debuta en los 800 metros.

- Fórmula 1. Presentación del equipo Cadillac (Sergio Pérez y Valtteri Bottas), en un anuncio de TV con motivo del espectáculo del descanso del Super Bowl de la NFL.

- NBA (-1 GMT): Boston Celtics-New York Knicks (18.30), Washington Wizards-Miami Heat (20.00) y Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers y Toronto Raptors-Indiana Pacers (21.00).

- España. Liga Endesa. Pendiente de la 10ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Dreamland Gran Canaria-Kosner Baskonia (17.00).

- España. Liga Endesa. 19ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Hiopos Lleida-Manresa (12.00), Joventut-Valencia Basket (12.30) y Real Madrid-Covirán Granada (17.00) y Barça-Basquet Girona (19.00).

- Termina la Volta a la Comunitat Valenciana. 5ª y última etapa: Bétera-Valencia (93 km).

- Acaba la Estrella de Besseges, en Francia. 5ª y última etapa: CRI Ales-L'Hermitage (10,3 km.).

- Colombia. Prueba de ruta masculina de los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputa sobre 209,9 kilómetros en un circuito con salida y llegada en el municipio de Zipaquirá. (FOTO)

- España. LaLiga EA Sports. 23ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Alavés-Getafe (14.00), Athletic-Levante y Sevilla-Girona (16.15), Atlético de Madrid-Betis (18.30), Valencia-Real Madrid (21.00).

- Inglaterra (jornada 25)(-1 GMT): Brighton-Crystal Palace (15:00) y Liverpool-Manchester City (17:30).

- Alemania (jornada 21)(-1 GMT): Bayern Múnich-Hoffenheim (17:30).

- Francia (jornada 21)(-1 GMT): PSG-Marsella (20:45).

- Italia (jornada 24) (FOTO)(-1 GMT): Sassuolo-Inter (18:00) y Juventus-Lazio (20:45)..

- Continúa la cuarta fecha del Torneo Apertura del fútbol argentino, con la disputa de los partidos Aldosivi-Rosario Central, Racing Club-Argentinos Juniors, River Plate-Tigre, Belgrano-Banfield y Newell's-Defensa y Justicia.

- Ecuador. El Inter Miami de Lionel Messi concluye su gira sudamericana de pretemporada con un partido amistoso frente al Barcelona ecuatoriano

- Costa Rica. Equipos de leyendas del Real Madrid y el Barcelona juegan un partido de exhibición en Costa Rica. (FOTO)

- El Salvador. Comentario de los resultados de los partidos disputados el fin de semana, correspondientes a la jornada seis del torneo Clausura del fútbol salvadoreño

- Honduras. Comentario de los juegos correspondientes a la cuarta jornada del torneo Clausura del fútbol hondureño de la Primera División que se disputó el fin de semana.

- Cierre de la cuarta jornada del torneo Clausura 2026 de la Liga Panameña de Fútbol LPF.

- Los New England Patriots y los Seattle Seahawks disputan la Super Bowl LX, en Santa Clara, California (EE.UU.)(FOTO)(VÍDEO)

- DP World Tour. Masters de Catar, en Doha (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Phoenix, en el TPC de Scottsdale, Arizona (EE.UU.) (hasta 8).

- X Trial de Barcelona, (17.00, Palau Sant Jordi)

Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas (-1 GMT): descenso femenino de esquí alpino (11.30), relevos mixtos 4x6 km de biatlón (14.05), esquiatlón masculino 10+10 km de esquí de fondo (12.30), prueba por equipos de patinaje artístico (19.30) y luge individual masculino (17.00).

- Copa Davis. Primera ronda. Ecuador-Australia (en Quito), Bulgaria-Bélgica (en Plovdiv), India-Países Bajos (en Bengaluru), Corea del Sur-Argentina (en Busan), Hungría-EEUU (en Tatabanya), Rep. Checa-Suecia (en Jihlava), Francia-Eslovaquia (en Le Portel) y Canadá-Brasil (en Vancouver).

- Previa del IEB+ Argentina Open de tenis en Buenos Aires, que comienza este lunes en Buenos Aires y contará con la presencia de los argentinos Francisco Cerúndolo y Sebastián Báez, el italiano Luciano Darderi, y el campeón defensor, el brasileño Joao Fonseca.

----------------------------------------------------------------

