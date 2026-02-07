Juegos Olímpicos de Invierno 2026: agenda y finales del domingo 8 de febrero

La actividad dominical destaca la cuarta y última carrera de luge individual masculino, donde se conocerá al nuevo dueño de la medalla dorada. En simultáneo, el patinaje artístico vivirá sus momentos de mayor tensión con tres finales por equipos: parejas, programa libre femenino y el cierre con el programa libre masculino.

La agenda se completa con las clasificaciones de snowboard big air femenino, entrenamientos oficiales de salto de esquí y la ronda 12 de curling de dobles mixtos. En el plano colectivo, el hockey sobre hielo femenino ofrecerá un duelo de alto nivel entre Chequia y Finlandia.

