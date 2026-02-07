Polideportivo
08 de febrero de 2026 - 01:00

Juegos Olímpicos de Invierno 2026: agenda y finales del domingo 8 de febrero

Valentino Guseli de Australia en acción durante la clasificación masculina de snowboard big air, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en Livigno, Italia, el 05 de febrero de 2026.
Valentino Guseli de Australia en acción durante la clasificación masculina de snowboard big air, en los Juegos Olímpicos de Invierno Milano Cortina 2026 en Livigno, Italia, el 05 de febrero de 2026.SERGEI ILNITSKY

La acción no se detiene en Milano-Cortina 2026. Este domingo se definen medallas en luge y el patinaje artístico por equipos entra en su etapa decisiva. Seguí las competencias destacadas a través del streaming de ABC Color.

Por ABC Color

La actividad dominical destaca la cuarta y última carrera de luge individual masculino, donde se conocerá al nuevo dueño de la medalla dorada. En simultáneo, el patinaje artístico vivirá sus momentos de mayor tensión con tres finales por equipos: parejas, programa libre femenino y el cierre con el programa libre masculino.

La agenda se completa con las clasificaciones de snowboard big air femenino, entrenamientos oficiales de salto de esquí y la ronda 12 de curling de dobles mixtos. En el plano colectivo, el hockey sobre hielo femenino ofrecerá un duelo de alto nivel entre Chequia y Finlandia.

Lea más: Juegos Olímpicos de Invierno 2026: agenda del sábado 7 de febrero