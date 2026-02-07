La biatleta italiana Passler presenta recurso tras ser suspendida por dopaje

"La División Ad Hoc del TAS ha registrado un recurso presentado por la biatleta Rebecca Passler (Italia) contra la NADO Italia Antidoping (NADO Italia), la Agencia Mundial Antidopaje (AMA), la Federación Italiana de Deportes de Invierno, el Comité Olímpico Internacional (COI), la Agencia Internacional de Control (ITA), la Unión Internacional de Biatlón (IBU) y el Comité Olímpico Nacional Italiano (CONI)", informó la propia División Ad Hoc del TAS.

El recurso llega después de la suspensión provisional de la atleta tras un control antidopaje fuera de competición que se hizo público el pasado 2 febrero, a apenas 4 días del inicio oficial de estos Juegos Olímpicos.

En él, solicita participar en los JJ. OO. al considerar el resultado adverso del análisis un caso de contaminación sin culpa del atleta.

"Presentado el 6 de febrero de 2026, Passler solicita al TAS que anule la suspensión por falta de intención y negligencia y que le permita participar en los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina 2026. La solicitud argumenta que el resultado adverso del análisis es un caso de contaminación, sin culpa de la atleta", añadió el comunicado de la División Ad Hoc del TAS.

El próximo 10 de febrero tendrá lugar la vista para valorar su posible participación.

Passler, de 24 años y nacida en Bolzano (norte), es considerada una gran promesa italiana para esta disciplina, ganadora de ocho medallas a lo largo de su carrera juvenil. Esta temporada, su mejor resultado fue un décimo puesto en Oberhof (Alemania).

Esta misma sustancia ya apartó de las pistas de tenis en 2017, durante 10 meses, a la tenista italiana Sara Errani.