La italiana Lollobrigida, oro y récord olímpico en los 3.000m de patinaje de velocidad

La italiana superó la marca que la neerlandesa Irene Schouten (3:56.93) rubricó en la cita olímpica de Pekín 2022, en un día que no olvidará jamás.

Porque lo consiguió en casa, en Italia, regalando la primera medalla de estos Juegos a su nación; en un ciclo olímpico en el que decidió ser madre del pequeño Tommaso en 2023; y precisamente en el día de su 35 cumpleaños.

Lollobrigida, sobrina nieta de la mítica actriz Gina Lollobrigida, fue una exhalación en el par octavo de esta final de los 3.000 metros de velocidad, la mejor de una gran cita a la que faltó inesperadamente la checa Martina Sablikova, doble campeona olímpica que anunció apenas unas horas del comienzo de la final su ausencia en esta prueba.

La plata se la colgó la noruega Ragne Wilklund, con un tiempo de 3:56.54; mientras que el bronce fue para la canadiense Valerie Maltais, que marcó un tiempo de 3:56.93.

Fuera de medallas se quedaron las siempre competitivas neerlandesas, con un mejor tiempo de Joy Beune, la única de Países Bajos en bajar los cuatro minutos en el hielo de Milán.