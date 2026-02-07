Los momentos del día olímpico: las primeras medallas y el debut de Ilia Malinin

Los primeros metales se repartieron en el descenso masculino de esquí alpino. El suizo Franjo von Allmen fue el primer campeón olímpico de 2026. Después, le siguieron la sueca Frida Karlsson (esquí de fondo), la italiana Francesca Lollobrigida (patinaje de velocidad), el japonés Kira Kimura (snowboard) y la noruega Anna Odine Stroem (saltos de esquí).

La italiana, que cumplía este sábado 35 años, tomó la decisión de ser madre después de ganar la plata en los 3.000 metros en Pekín 2022. Compaginando la preparación y la maternidad durante el ciclo olímpico, consiguió no solamente el oro en esa prueba, sino también el récord olímpico (3:54.28). Además, Países Bajos se quedó sin medalla en esta distancia por primera vez desde 2010.

El primero se quedó a las puertas de las medallas en el descenso de esquí alpino después de dominar la Copa del Mundo esta temporada. "Muy decepcionado. El sentimiento era bueno y he esquiado como había planeado, pero se ve que no era un buen plan", declaró a los medios de la organización después de su cuarto puesto.

Prevc, doble campeona del mundo en 2025 en trampolín normal y grande, era la gran favorita en los saltos de esquí de trampolín normal entre las mujeres, como su hermano Domen Prevc lo es en hombres. Sin embargo, tuvo que conformarse con la plata después de que la noruega Anna Odine Stroem diera la sorpresa, y la eslovena terminó llorando tras la ceremonia de entrega de medallas.

En cuanto a las otras estrellas que entraron en acción este sábado, la china Eileen Gu, una de las deportistas mejor pagadas del mundo, se salvó in extremis de otra decepción. Gu, ganadora de tres medallas diferentes en esquí acrobático en Pekín 2022, estuvo a punto de quedarse fuera de la final de slopestyle a causa de una caída en su primer intento en la clasificación. Sin embargo, se sacudió la presión y obtuvo la segunda mejor puntuación (75.30) en la manga definitiva para entrar en la final.

Y cerca del final de la jornada se produjo el debut olímpico del patinador artístico Ilia Malinin. El único hombre que ha conseguido aterrizar un cuádruple Axel en competición representó a Estados Unidos en el evento por equipos con su programa corto, y se quedó a más de diez puntos del japonés Yuma Kagiyama, la auténtica estrella de la sesión. Una prueba de que ni siquiera los más favoritos pueden relajarse en estos Juegos Olímpicos.