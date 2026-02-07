Mcdonald dice que sus Seahawks están listos para el Super Bowl contra los Patriots

"Estamos en muy buena forma. Los chicos están de buen ánimo. Se les puede escuchar. Nos costó llegar, pero lo hicimos con principios de la vieja escuela y métodos modernos; eso nos trajo hasta este momento. Es increíble y lo vamos a disfrutar", señaló el 'coach' en el cierre de la preparación de su equipo.

Los Seattle Seahawks se medirán este domingo a los New England Patriots en el Super Bowl LX de la NFL que se desarrollará en el Levi's Stadium de Santa Clara (California).

Macdonald, de 38 años, quien llegó a los Seahawks en la campaña 2024, buscará liderar a su equipo a ganar el segundo Super Bowl de su historia.

"Mi fe ha crecido mucho en los últimos dos años. En eso me apoyo. De ahí viene toda mi fuerza. Últimamente siento muchísima gratitud y fortaleza para enfrentar lo que venga y eso trato de transmitirlo a todos mis jugadores", agregó Macdonald, quien busca convertirse en el tercer entrenador más joven en ganar un Super Bowl.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Al final del último entrenamiento previo al partido por el título, los jugadores se relajaron en uno de los costados del campo, donde realizaron boxeo de sombra, mientras otros efectuaban sonidos que acompañaban los golpes al aire lanzados.

Más tarde el equipo se tomó la fotografía para inmortalizar el momento previo al Super Bowl LX.

Los Seattle Seahawks cerrarán la jornada sabatina con una cena en su hotel de concentración en la que Macdonald dijo que tenía preparado el mensaje que compartirá a sus jugadores.

"Lo tengo en la cabeza, sé cuáles serán las palabras, pero prefiero reservarlo para que el equipo lo sepa", concluyó el entrenador.

El equipo de la costa noroeste de Estados Unidos fue fundado en 1976 y, desde entonces, ha llegado al juego por el título de la NFL en cuatro ocasiones, incluyendo la actual.

Triunfaron en el Super Bowl XLVIII sobre los Denver Broncos y perdieron en las ediciones XL, contra los Pittsburgh Steelers, y en la XLIX, ante los New England Patriots, sus rivales de mañana.