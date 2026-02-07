México pide a connacionales "respetar la ley" en el Super Bowl ante tensiones con EE.UU.

Ciudad de México, 7 feb (EFE).- Tras las redadas migratorias lideradas por el Servicio de Inmigración (ICE) en Estados Unidos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México pidió este sábado a los mexicanos “viajar de manera responsable” y respetar “las leyes locales” de Santa Clara, California, donde el 8 de febrero se celebrará el Super Bowl LX.