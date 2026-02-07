Rahm: "Después de tomarme un descanso, estoy contento"

Rahm firmó una gran actuación en su vuelta. Sólo el australiano Elvis Smylie fue capaz de aguantar el último estirón del golfista español, que en la cuarta jornada y en los últimos hoyos, consiguió cuatro 'birdies' consecutivos para terminar satisfecho con su participación.

"Después de tomarme tanto descanso, llegar y jugar tan bien y tan cómodo, conduciendo mucho mejor que el año pasado y, en general, haciendo buenas cosas, pues estoy contento", dijo en declaraciones a la prensa al finalizar el torneo.

Para Rahm, uno de los errores clave lo cometió en el sexto hoyo, en el que "no hacer birdie fue un error". Ese, y añadió, "quizás el segundo golpe" en el undécimo hoyo, pudieron ser mejorables en su trayectoria en la cuarta y última jornada del primer LIV de la temporada.

"Fue una ronda fantástica, con 9 golpes bajo par. Elvis tuvo un día estupendo y se adelantó por dos golpes. Si hay uno o dos golpes que ver, tengo que hacerlo a principios de semana".

Por último, declaró estar satisfecho porque los torneos del LIV tengan a partir de 2026 cuatro jornadas en vez de tres: "Creo que cuatro rondas son mejores para jugar al golf y mejor para los jugadores que están jugando bien esa semana. También te da más tiempo para remontar, pero si estás jugando bien, te da más tiempo para tomar la delantera", apuntó.

"También es mejor para mí personalmente. Pensé que sería mejor para mí y para mi equipo, y como aficionado al golf en general, siempre fui partidario de los 72 hoyos. Creo que hoy, tanto a nivel individual como por equipos, demostramos por qué puede ser tan bueno", concluyó.