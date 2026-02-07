Sábado, 7 de febrero de 2026

Redacción Deportes. El Arsenal, líder destacado de la Premier League inglesa de fútbol y que acaba de clasificarse para la final de la Copa de la Liga, recibe este sábado la visita del octavo clasificado, el Sunderland con el objetivo de abrir un hueco de 9 puntos sobre el segundo, el Manchester, City, que el domingo visita en Anfield al Liverpool.

Redacción Deportes. El líder, el Barcelona, recibe este sábado al Mallorca, decimocuarto, en la continuación de la vigésima tercera jornada de LaLiga EA Sports, en un sábado en el que el Rayo Vallecano es anfitrión del Oviedo, el Sevilla del Girona y la Real Sociedad del Elche.

Redacción deportes. Inglaterra, principal favorito al título del torneo Seis Naciones 2026, se estrena este sábado en el Allianz Stadium londinense con un partido sobre el papel fácil ante la selección de País de Gales, que dista mucho de aquel conjunto que brillaba e incluso dominaba el deporte del balón oval en el Hemisferio Norte.

Santa Clara (EE.UU.). Tras salir lejos de los focos, los Seattle Seahawks y los New England Patriots culminarán este domingo una temporada de ensueño en el Super Bowl de Santa Clara, en un choque entre potencias de la NFL que mide a la mejor defensa contra la segunda mejor ofensiva y que coronará al nuevo rey del fútbol americano. Por Andrea Montolivo.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Santa Clara (EE.UU). Bad Bunny se subirá este domingo al escenario más visto del mundo para protagonizar el primer espectáculo en la historia de un Super Bowl con un repertorio íntegramente en español, un hito que desafía la narrativa cultural latina de EE.UU. en la era más radical del Gobierno de Donald Trump. Por Mikaela Viqueira.

- NBA (-1 GMT): Brooklyn Nets-Washington Wizards (21.00), Oklahoma City Thunder-Houston Rockets (21.30), San Antonio Spurs-Dallas Mavericks (00.00), Orlando Magic-Utah Jazz (01.00), Atlanta Hawks-Charlotte Hornets (01.30), Chicago Bulls-Denver Nuggets (02.00), Los Angeles Lakers-Golden State Warriors (02.30), Phoenix Suns-Philadelphia 76ers (03.00) y Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies y Sacramento Kings-Cleveland Cavaliers (04.00).

- España. Liga Endesa. 19ª jornada (FOTO)(-1 GMT): San Pablo Burgos-La Laguna Tenerife (18.00), Unicaja-MoraBanc Andorra (19.00) y Río Breogán-UCAM Murcia (20.00).

. Adelantado de la 28ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Casademont Zaragoza-Surne Bilbao Basket (21.00).

- Volta a la Comunitat Valenciana (hasta 8). 4ª etapa: La Nucía-Teulada Moraira (172 km).

- Ciclocrós. Superprestigio. Última prueba: Noordzeecross, en Middelkerke (Bélgica).

- Prueba de ruta femenina de los Campeonatos Nacionales de Ruta, que se disputa sobre 124,5 kilómetros entre los municipios de Sopó y Guasca, cercana a Bogotá.

- España. LaLiga EA Sports. 23ª jornada (FOTO)(-1 GMT): Rayo-Oviedo (14.00), Barcelona-Mallorca (16.15), Sevilla-Girona (18.30) y Real Sociedad-Elche (21.00).

- Inglaterra (jornada 25)(-1 GMT): Manchester United-Tottenham (13.30), Arsenal-Sunderland, Bournemouth-Aston Villa, Burnley-West Ham, Fulham-Everton y Wolves-Chelsea (16:00) y Newcastle-Brentford (18:30).

- Alemania (jornada 21)(-1 GMT): Wolfsburgo-Borussia Dortmund (15:30).

- Francia (jornada 21)(-1 GMT): Lens-Rennes (17:00) y Nantes-Lyon (21:00)

- Italia (jornada 24) (FOTO)(-1 GMT): Génova-Nápoles (18:00) (Crónica Tomas)

- Previa del Super Bowl LX, que se juega el domingo en Santa Clara (California) entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks.

Acaba la Eurocopa masculina en Lituania, Letonia y Eslovenia. Tercer puesto: Croacia-Francia (15.00 GMT); y final: Portugal-España (18.30 GMT), en Liubliana.

- LIV Golf 2026. Primer torneo, en Riad (hasta 7).

- DP World Tour. Masters de Catar, en Doha (hasta 8).

- PGA Tour. Abierto de Phoenix, en el TPC de Scottsdale, Arizona (EE.UU.) (hasta 8).

- Previa del Inversus Trial Indoor, la séptima prueba del Mundial de X-Trial que se disputará en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Primeras medallas (-1 GMT): Descenso masculino de esquí alpino (11.30), esquiatlón femenino 10+10 km de esquí de fondo (13.00), saltos femeninos de esquí nórdico en el trampolín normal (17.45), 'big air' masculino de snowboard (19.30) y 3.000 metros femeninos de patinaje de velocidad.

- 2026 World Rugby SVNS. Torneo de Perth (Australia). (y 8).

- Primera jornada del Seis Naciones (-1 GMT): Italia-Escocia (15:10) e Inglaterra-Gales (17:40).

- Primera jornada del Campeonato de Europa: Países Bajos-España, en Ámsterdam (12.00 GMT).

- Copa Davis. Primera ronda. Chile-Serbia (en Santiago de Chile), Alemania-Perú (en Dusseldorf), Croacia-Dinamarca (en Varaždin) y Japón-Austria (en Tokio).

- Copa Davis. Primera ronda. Ecuador-Australia (en Quito), Bulgaria-Bélgica (en Plovdiv), India-Países Bajos (en Bengaluru), Corea del Sur-Argentina (en Busan), Hungría-EEUU (en Tatabanya), Rep. Checa-Suecia (en Jihlava), Francia-Eslovaquia (en Le Portel) y Canadá-Brasil (en Vancouver).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España