07 de febrero de 2026 - 22:38

Super Bowl LX: Surgirá el nuevo monarca

El estadio de Santa Clara verá la consagración del nuevo rey. EFE
En la noche de este domingo (a las 20:30 de nuestro país) se vivirá la emoción de la edición 60 del Súper Bowl entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots, que cerrará la temporada de la National Football League (NFL) en el estadio de Santa Clara, California.

Por ABC Color

Según los estadísticos se medirán la mejor defensa (Seahawks) contra la segunda mejor ofensiva (Patriots) de la temporada del fútbol americano.

Bajan al césped del Santa Clara como favoritos Seattle, que ha ganado 13 de sus últimos 14 partidos (9 consecutivas), y también lleva la delantera estadística entre la mejor defensa y la mejor ofensiva (históricamente la mejor defensa levantó el trofeo Vince Lombardi en 8 de 9 ocasiones).

Los Patriots buscarán coronarse con su séptimo Supertazón y ser leyenda, pues actualmente tienen 6 títulos al igual que los Pittsburgh Steelers. Por su parte, los Seahawks van por su segundo, tras levantarlo por única vez en 2014.