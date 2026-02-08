0-9. Los Seahawks anulan a los Patriots al descanso

Los Seahawks rompieron la igualdad en el primer drive del partido, con un gol de campo conectado por Jason Myers desde las 33 yardas, y ampliaron distancias al principio del segundo período, de nuevo gracias al pie de su pateador, desde las 39 yardas.

Al borde del descanso, Jason Myers subió el 9-0 al luminoso con un tercer gol de campo, anotado desde las 41 yardas.

Los Patriots tan solo consiguieron cuatro primer down en la primera mitad, anulados por la feroz defensa de unos Seahawks que capturaron a Drake Maye en tres ocasiones para un pérdida de 30 yardas.