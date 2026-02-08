24-32. El Barça extiende su dominio al ganar la Copa de España por tercera vez consecutiva

Los vallisoletanos, la gran sorpresa de la Copa de España, saltaron a la pista del Rita Hernández con personalidad para infligir un 2-0 de salida a los vigentes campeones con dos buenos ataques de Stjepan Jozinovic y Jorge Serrano, aunque poco tardó Luis Frade en entrar en efervescencia para neutralizar el descaro castellanoleonés (3-4).

El encuentro entró en una fase de máxima igualdad y de goles en ambas porterías, un duelo en el que Frade batió a Serrano y se erigió como estilete ofensivo de un Barça que empezó a coger aire ante la férrea defensa del Recoletas Atlético Valladolid, que empezó a encontrarse con un enorme Viktor Hallgrimsson en la portería (5-6).

Nadie era capaz de parar a un Luis Frade que se hizo enorme en la zona de pivotes para capitalizar el caudal ofensivo blaugrana ante un impotente David Pisonero, que trató de agitar el árbol en defensa para contener al portugués. Un resquicio que halló en la exclusión de dos minutos a Blaž Janc, una superioridad que Martin Karapalevski aprovechó para recortar distancias y que obligó a Carlos Ortega a parar el partido (8-9).

Fue todo un espejismo. Recoletas Atlético Valladolid se precipitó en ataque y entró en barrena ofensiva ante la muralla blaugrana, sumando más de ocho minutos sin anotar en la meta de Hallgrimsson, lo que Domen Makuc, Dani Fernández y Janc aprovecharon para extender el dominio del Barça (8-14).

La máxima ventaja culé espabiló a los jugadores de Pisonero, que, con un imponente Juan Manuel Bar en portería y los tantos de Pablo Herrero y de Álex Díaz a campo abierto tras una pérdida de Djordje Cikuša, recortaron distancias (11-14). El extremo esloveno Blaž Janc frenó las esperanzas vallisoletanas y envió el encuentro al descanso tras un gol de larga distancia (12-16).

Ortega dio entrada a Ian Barrufet y a Aleix Gómez para oxigenar a su equipo e introducir piernas frescas, un doble cambio que no tardó en dar rédito tras los dos tantos de Gómez y Timothey N’Guessan y Aleix Gómez para abrir brecha (13-18) ante un Recoletas Atlético Valladolid que se encontró con Hallgrimsson en los siete metros.

Pisonero no veía claro la salida a pista de su equipo y pidió su segundo tiempo muerto (37:17) para buscar una reacción en sus pupilos, pero el Barça no bajó la marcha y puso la directa hacia su cuarto título de la temporada tras la Supercopa de Cataluña, la Supercopa Ibérica y el Mundial de Clubes (15-22).

Los vallisoletanos arriesgaron y comenzaron a dejar su portería vacía para buscar superioridades en ataque, lo que permitió ver un bonito gol con rosca de Gustavo Oliveira desde el lateral izquierdo, si bien los blaugranas no desaprovecharon la oportunidad para martillar con un Luis Frade que volvió a ser letal en su zona de castigo (17-24).

Varios errores defensivos capitalizados por los castellanoleoneses provocaron el enfado y el tiempo muerto de Carlos Ortega (20-25) ante un Valladolid que no dio el partido por perdido y elevó una marcha, aunque los goles de Makuc y Barrufet y un paradón de Hallgrimsson en un contraataque de Oliveira desactivaron los intentos de remontada (21-28).

Con la Copa de España decidida, Ortega y Pisonero rotaron sus septetos hasta que la fortaleza defensiva blaugrana y un tanto de Antonio Bazán sellaron la tercera Copa de España de balonmano consecutiva para un Barça que dominó de principio a fin una final que se vivió con pasión en las gradas grancanarios (24-32). El premio de MVP del encuentro fue para un inconmensurable Luis Frade.