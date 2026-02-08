Alejo (técnico de Odermatt): "Respeto total a Lindsey, ojalá no se haya hecho mucho daño"

Vonn, una de las más grandes figuras de la historia del esquí alpino, que, con la rodilla derecha de titanio volvió a ganar a los 41 años -tras haber regresado a la competición cinco temporadas después de retirarse-, se lesionó el pasado viernes al caerse en el descenso de la Copa del Mundo de Crans Montana (Suiza) y, a pesar de sufrir rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda -en la que también tenía dañado el menisco-, había anunciado el pasado martes que iba a competir en las pruebas olímpicas.

La campeona de St.Paul (Minesota), que cuenta 84 victorias en la Copa del Mundo, 45 de ellas en descenso -dos esta temporada: en St.Moritz (Suiza) y en Zauchensee (Austria)-, se había probado en el entrenamiento del viernes, que concluyó, sin aparentes problemas, con el undécimo crono.

Lindsey, Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019 y con once medallas en grandes eventos, incluido un oro olímpico -hace 16 años, en los Juegos de Vancouver (Canadá)- y dos oros mundiales -hace 17, en Val d'Isere (Francia)-, había sido tercera el sábado en el último ensayo.

Pero este domingo, el sueño acabó en pesadilla y Lindsey sufrió un accidente que supone el final de su participación en estos Juegos y posiblemente el de su carrera deportiva en la elite.

"Respeto total a Lindsey. Aparte de lo que es el deporte y el rendimiento está el asunto de tener que superar las graves lesiones que ella ha tenido que superar. Yo, por suerte, no he tenido a muchos deportistas de los que he entrenado lesionados; pero ahora tengo a dos. El deportista lesionado necesita mucha atención, mucho cuidado y acompañamiento", dijo el prestigioso preparador físico español.

"Todos mis respetos a Lindsey por todo lo que ha hecho. Al margen, a mí me surgen las dudas por el tema del dramatismo. La veo en la salida y me da cierto miedo; pero al mismo tiempo, emoción. Son sensaciones contradictorias", señaló a EFE Alejo, que también entrenó, entre otras, a la suiza Lara Gut-Behrami y a la andaluza de origen chileno Carolina Ruiz, única española que ha ganado un descenso de Copa del Mundo -el de Meribel (Francia) de 2013-.

"Por amor a todo lo que ha hecho, mi cabeza le diría 'párate'; pero por lo que enseña a la hora de superar problemas le digo 'olé'. Sólo espero que no se haya hecho mucho daño, aunque parece que tiene una fractura en la parte baja de la pierna izquierda", declaró el preparador físico de Marco Odermatt.