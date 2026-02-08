Polideportivo
Austriaco Karl agranda su leyenda al revalidar, con 40 años, el título de gigante paralelo

Livigno (Italia), 8 feb (EFE).- El austriaco Benjamin Karl agrandó su leyenda al revalidar, con 40 años, el título de campeón olímpico de gigante paralelo de snowboard este domingo en la final de la prueba de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputó en Livigno, en la que derrotó al surcoreano Kim Sangkyum.

Por EFE

Karl, nacido en St. Pölten hace 40 años, confirmó que es uno de los más grandes de la historia de su deporte al haber logrado, en sus quintos Juegos -que serán sus últimos, porque, salvo cambio de opinión radical, se retira tras los mismos- su cuarta medalla olímpica, la segunda de oro, después de derrotar en la final al surcoreano Kim, que se conformó con la plata en una prueba en la que el búlgaro Terwel Zamzirov se alzó con el bronce.

Zamzirov derrotó en la final pequeña al esloveno Tim Mastnak, que se tuvo que conformar con el cuarto puesto.