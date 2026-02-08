Polideportivo
08 de febrero de 2026 - 11:00

Checa Maderova, campeona olímpica de gigante paralelo

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2443

Livigno (Italia), 8 feb (EFE).- La checa Zuzana Maderova se ha proclamado nueva campeona olímpica de gigante paralelo de snowboard tras ganar este domingo la final de la prueba de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), que se disputó en Livigno, a la austriaca Sabine Payer, que consiguió la plata.

Por EFE

La italiana Lucia Dalmasso, que ganó la final pequeña en la prueba disputada este domingo, capturó el bronce.