El argentino Cittadini clave con Alcobendas en el pase a la final de la Copa de España

Aunque los vallisoletanos partían como favoritos, al ser los vigentes campeones de la Copa del Rey, el cuadro madrileño dejó claro, desde el inicio, que no les iba a poner las cosas nada fáciles y, de hecho, fueron los que abrieron el marcador de Pepe Rojo.

Santi López, tras una patada a seguir, lograba posar el oval en la línea de marca quesera y, con la conversión de Agustín Cittadini, situaba el 0-7, y eso que los locales salieron con mucha intensidad, pero se toparon con una seria defensa de Alcobendas.

El pateador argentino del conjunto visitante pudo ampliar la renta, pero su lanzamiento a palos tras un golpe de castigo rival salió muy desviado debido al viento que se convirtió en un invitado nada deseado.

Pero el Quesos reaccionó de inmediato, y aprovechó perfectamente su superioridad -tras la amarilla de Eloy de la Pisa-, para subir los primeros puntos a su casillero, con un ensayo de Sergio Molinero, quien supo hacer valer el trabajo previo de la delantera.

Eso impulsaría a los de Diego Merino que, tres minutos después, daban la vuelta al resultado con una marca de Álex Pérez tras una gran jugada con efectivas descargas, que él culminó a la perfección y que, en esta ocasión, sí convirtió Baltazar Taibo (12-7).

Pero los de Javier Garrido no tenían intención de dejar el control del partido a los locales, y sacaron provecho de la calidad de Cittadini en los lanzamientos a palos para, tras una indisciplina quesera, recortar las distancias (12-10).

Los pequeños detalles comenzaban a adquirir muchísima importancia. Cualquier fallo podía pasar factura y resultaba fundamental sacar provecho de cada ocasión favorable.

Una de ellas, que ya se cantaba como ensayo, estuvo en las manos de Alejandro Suárez, que ya no tenía jugadores que le marcasen, pero no logró retener el oval, provocando el "avant" y perdiendo cinco puntos claros. Por tanto, con el 12-10 se llegó al descanso.

Tras el descanso, parecía que cada movimiento estaba controlado, puesto que ambas escuadras eran conscientes de que tenían que evitar al máximo las infracciones. Pero lógicamente es imposible anularlas del todo, y Silicius pagó un fuera de juego con tres puntos para el Quesos.

Antes, los vallisoletanos desaprovecharon una evidente oportunidad para ampliar su renta con un adelantado a dos metros de la línea de marca visitante. Se precisaba una concentración máxima para sumar.

Alcobendas echó el resto. Roy Lura, tras una gran jugada, se escapó en velocidad para evitar la defensa del cuadro azulón y empatar el choque (15-15). Tensión máxima en el encuentro, que se tradujo en más nervios en uno y otro equipo.

De ahí el fuera de juego de los madrileños, que derivó en otros tres puntos para el VRAC, con la conversión de Taibo con el que retomaban la ventaja en el electrónico, aunque no iba a ser definitivo.

Alcobendas, en un último arreón, sacando toda su garra, fueron construyendo su juego para lograr hallar un resquicio en la zaga local que supo ver Strelczuk para añadir otro ensayo que con la posterior conversión de Cittadini, dejó el resultado en el definitivo 18-22.

18- VRAC Quesos Entrepinares: Marcos Muñiz, David Gallego, Mauro Genco, Kalo Kalo Gavidi, Álex Pérez, Martín Serrano, Gabriel Vélez, Maxim Ermakov, Pedro Cane, Baltazar Taibo, Sergio Molinero, Sam Hollingsworth, Fran González del Pino, Miguel Láinz, Arnau Andrés.

También jugaron Pablo Mateos, Alberto Gómez, Tsotne Tcumburidze, Álvaro Pírez, Arnau Ojeda, Gonzalo Domínguez, Héctor Toquero, Manu Pérez.

22- Silicius Alcobendas: Rodrigo Pérez, Diego Vidal, Adrián Zivanai, Roman Gougy, Pablo Guirao, Diego Carvajales, Alejandro Suárez, Beka Kokuashvili, Diego de Minteguiaga, Agustín Cittadini, Santiago López, Aarón Rus, Lucas Michiels, Roy Lura, Eloy de la Pisa.

También jugaron Mateo Antem, Strelczuk, Rubén Medina, Antonio Santos, Marcos Pérez, Carlos Rodríguez, Federico Rosales, Marcos Herráez.

Anotaciones: 0-7 (m.11), ensayo de Santi López que transforma Agustín Cittadini. 5-7 (m.19), ensayo de Sergio Molinero. 12-7 (m.22), ensayo de Álex Pérez que convierte Baltazar Taibo. 12-10 (m.30), golpe de castigo que pasa Cittadini. 15-10 (m.56), golpe de castigo que pasa Taibo. 15-15 (m.65), ensayo de Roy Lura. 18-15 (m.70), golpe de castigo que transforma Taibo. 18-22 (m.77), ensayo de Strelczuk que convierte Cittadini.

Árbitro: Eki Fanlo Antzin (Federación vasca). Mostró cartulina amarilla a Eloy de la Pisa (m.18), de Silicius Alcobendas.

Incidencias: Encuentro correspondiente a semifinales de la NTT Data Copa del Rey, disputado en los campos de Pepe Rojo (Valladolid).