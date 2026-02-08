El argentino José María Larocca Jr. gana el Gran Premio en Montenmedio

Larocca fue el más rápido de los tres binomios que completaron el recorrido con doble cero, asegurándose así una brillante victoria, informó la organización.

El neerlandés Finn Boerekamp, con 'Just Penelope JW van de Moerhoeve', ocupó la segunda plaza, mientras que la sueca Karin Martinsen fue tercera con 'Tailormade Concha Balou'.

El suizo Edouard Schmitz se impuso en la prueba de 1,45 metros con 'Abdul-Jabbar du Gibet', mientras que el marroquí El Ghali Boukaa hizo lo propio en la de 1,40 con 'Goldeneye des Court'.

Schmitz también fue protagonista en el Gran Premio del Medium Tour, firmando un sólido inicio de circuito.

El suizo se alzó con la victoria al marcar el mejor tiempo entre los seis binomios que completaron la prueba con doble cero.

Las pruebas de 1,40 y 1,35 metros del Medium Tour tuvieron acento belga y Olivia Goemaere se impuso con 'Red-Flame L' en la primera, mientras que Dries Dekkers logró la victoria en la segunda con 'Penélope van’t Ruytershof'.

La próxima semana será la segunda del torneo hípico Andalucía Sunshine Tour, que se desarrollará hasta marzo con seis semanas aún por delante.