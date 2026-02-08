Evenepoel se corona en Valencia y Raúl García Pierna gana la última etapa

El Red Bull Bora controló por completo la etapa para garantizar sin sobresaltos el triunfo de Evenepoel, que además de la general se lleva dos etapas en esta edición, y permitió una escapada que llegó a buen puerto, aunque a punto estuvo de ser neutralizada en los últimos metros, y en la que el combativo Raúl García Pierna se llevó el premio de la victoria en Valencia.

La carrera salió muy rápida y pronto se formó el primer grupo de escapados de 21 unidades entre ellos, Raúl García y Danny Van der Tuuk (Euskaltel), que pugnaban por el jersey de lunares de la montaña, con ventaja de 8 puntos para el polaco.

En la cima del Oronet (3ªC), Van der Tuuk pasó en primer lugar, garantizando su triunfo en la clasificación de la montaña, con una ventaja sobre el pelotón de 1:45 minutos. Entre los escapados tan solo García y el italiano Mattia Bais (Polti), con poco menos de 3 minutos de desventaja en la general, podían suponer una inquietud para el líder Evenepoel.

En las primeras rampas del Garbí (1ªC) atacó con fuerza Raúl García logrando unos metros de ventaja y rompiendo el grupo de escapados. El español intentó en varias ocasiones irse en solitario sin éxito, aunque pasó primero por la última cima de la carrera comandando un sexteto de corredores con Adrià Pericas (UAE), Julien Bernard (Lidl-Trek), Emil Herzog (Red Bull Bora), Andrew August (Ineos) y Diego Uriarte (Kern Pharma), a los que se unieron en el descenso Kim Heiduk (Ineos) y Sven Erik Bystrom (Uno X).

El RedBull Bora controlaba la cabeza del pelotón y la desventaja con los fugados estaba estabilizada en el minuto y medio a 20 kilómetros de meta.

El joven estadounidense August, vencedor de la tercera etapa, protagonizó los últimos kilómetros, ya que tras pasar primero en el esprint bonificado sufrió una caída que le privó de luchar por el triunfo de etapa.

Por detrás, a medio minuto, el UAE Emirates impuso un fuerte ritmo, aunque Evenepoel, bien situado, no veía en peligro su triunfo en la general. En los tres últimos kilómetros, con el pelotón a la vista, se produjeron dos nuevas caídas entre los escapados y quedó un sexteto que, con los segundos suficientes de ventaja, se jugó el triunfo de etapa.

En los últimos 200 metros lanzó el esprint Herzog, con el pelotón ya encima, pero Raúl García se colocó bien por detrás y con potencia le superó para dar al ciclismo español el primer triunfo de etapa de la temporada.