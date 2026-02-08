Ewen Costiou se impone de las Estrella de Besseges tras ganar la crono de cierre

Costiou, de 23 años, ganó la cro0no de cierre con un tiempo de 14:57.29 a 41,324 km/h. Superó por 5.25 segundos a su compatriota y compañero de equipo Maxime Decomble y por 6.53 al también francés Paul Lapeira (Decathlon CMA CGM).

El ciclista de Brest se lleva la victoria final por con 2 segundos de margen sobre Lapeira y 12 sobre Decomble. El hasta ahora líder, el esloveno Lukáš Kubiš, acabá cuarto a 15 tras ceder 35.09 en la crono.

Costiou sucede en el historial de la carrera a su compatriota Kévin Vauquelin.