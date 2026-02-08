Ilia Malinin le da el oro por equipos a Estados Unidos en patinaje artístico

Las parejas dieron inicio al último día de competición. De las tres categorías que quedaban, esta era la mejor baza de Japón para recortarle varios puntos a Estados Unidos, y los bicampeones del mundo Riku Miura y Ryuichi Kihara estuvieron a la altura. No solo ganaron a los segundos clasificados por más de 15 puntos, sino que los 155.55 que les otorgaron los jueces fueron la mejor puntuación de su vida por casi ocho puntos.

El segundo puesto fue para los georgianos Anastasiia Metelkina y Luka Berulava (139.70), vigentes campeones de Europa, que completaron un ejercicio de mucha potencia. Terceros fueron los ídolos locales Sara Conti, todavía recuperándose de sus dolencias en una rodilla, y Niccolò Macii (136.61). La pareja estadounidense terminó en cuarta posición, perdiendo tres puntos respecto a Japón.

La categoría individual femenina apretó todavía más la pelea tanto por el oro como por el bronce. El mejor programa libre fue el de la japonesa Kaori Sakamoto (148.62), con una nota de componentes extraordinaria. Un ejercicio con imperfecciones de la campeona nacional estadounidense Amber Glenn (138.62), en cambio, la condenó al tercer puesto, por lo que Japón y Estados Unidos empataron en lo más alto de la clasificación por equipos.

Entre medias de los dos países dominadores se metió la georgiana Anastasiia Gubanova (140.17). Al ritmo de la banda sonora de 'Ghost', la excampeona de Europa obtuvo la mejor nota técnica de las cinco participantes para ser segunda, dando a esperanzas a Georgia de arrebatarle la tercera plaza a Italia, cuya representante, Lara Naki Gutmann, fue cuarta.

Con un empate en el primer puesto y dos selecciones con dos puntos de diferencia por el tercero, todo quedaba por resolver para el programa individual masculino. Japón había tomado la decisión de sustituir a Yuma Kagiyama, el mejor del ejercicio corto, por Shun Sato. Estados Unidos, en cambio, seguía confiando en Ilia Malinin.

Primero, no obstante, se resolvió el bronce. Nika Egadze (Georgia) y Matteo Rizzo (Italia) fueron primero y segundo en los Europeos del pasado enero, por lo que el duelo se repetía. El georgiano tuvo varios errores en el apartado técnico, su fuerte, y terminó con una puntuación de 154.79, muy lejos de lo habitual en él.

Rizzo, en cambio, clavó prácticamente todos sus elementos, y ya antes de conocer su nota (179.62) estaba celebrando sobre el hielo. Al quedar por encima del georgiano, aseguraba el bronce para Italia, lo que hizo enloquecer al Milano Ice Skating Arena.

Después llegó el turno de Malinin. Aunque el estadounidense tenía siete cuádruples previstos en su programa, no los intentó todos. El único hombre capaz de ejecutar un cuádruple Axel en competición se reservó este salto, el más difícil de todos, probablemente para intentarlo en la competición individual. No patinó un programa perfecto, pero una nota técnica muy alta le dejó con 200.03 puntos.

La competición por equipos la cerró el japonés Shun Sato, que sabía que tenía que hacer el mejor ejercicio de su vida para superar a Malinin y darle el oro a su país. Con un programa limpio, sin errores, se quedó ligeramente por debajo de la nota técnica del estadounidense, y no pudo remontar la diferencia con su nota de componentes. Se quedó con 194.86 puntos, la mejor nota de su vida, pero solo le sirvió para darle a su país la plata.

La competición por equipos de patinaje artístico se disputa en los Juegos Olímpicos de invierno desde Sochi 2014. Rusia (2014), Canadá (2018) y Estados Unidos (2022) habían sido los campeones de las tres ediciones disputadas hasta ahora.

- Clasificación de la competición por equipos de patinaje artístico (final):