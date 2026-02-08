Lunes, 9 de febrero de 2026

São Paulo. Para la mayoría de las personas, el Mundial de Fútbol es un acontecimiento apasionante que ocurre cada cuatro años, pero para la brasileña Ynara Correa da Costa es el motor que organiza su vida. Y tiene los sellos en el pasaporte para demostrarlo. Por Ailén Desirée Montes .

Madrid. La jugadora argentina Delfi Brea (Buenos Aires, 1999) inicia esta semana en Riad la nueva temporada del circuito de Premier Padel como la número uno del mundo junto a su pareja, la española Gemma Triay, y aborda en una entrevista con EFE lo que se siente al llegar a la cima de este deporte y los retos que se marca para el futuro. Por Carlos Pérez Gil.

-------------------------------------------------------------

- Presentación del equipo Aston Martin (Fernando Alonso y Lance Stroll) para el Mundial 2026, en Dhahran (Arabia Saudí) (19.00 GMT).

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

- NBA (-1 GMT): Charlotte Hornets-Detroit Pistons (01.00), Brooklyn Nets-Chicago Bulls, Miami Heat-Utah Jazz y Orlando Magic-Milwaukee Bucks (01.30), Minnesota Timberwolves-Atlanta Hawks y New Orleans Pelicans-Sacramento Kings (02.00), Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers (03.00) y Golden State Warriors-Memphis Grizzlies, Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder y Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers (04.00).

- España. LaLiga EA Sports. 23ª jornada (FOTO): Villarreal-Espanyol (20.00 GMT)

- Mikel Merino, centrocampista del Arsenal, pasa este lunes por el quirófano para operarse de la lesión en un pie que lo mantendrá cuatro meses de baja.

- Entrenamientos de los equipos del Mundial de Moto3 en el circuito de Portimao (y 10).

- Juegos Olímpicos de invierno de Milán-Cortina 2026 (hasta 22). Información de Adrián R. Huber, enviado especial. (FOTO)

. Pruebas con medallas (-1 GMT): 'slopestyle' de esquí estilo libre femenino (12.30), combinada masculina por equipos de esquí alpino (14.00), 1.000 metros femeninos de patinaje de velocidad (17.30), saltos masculinos de esquí nórdico desde el trampolín normal (20.12) y final de 'big air' femenino de snowboard (19.30).

. Previa sobre el debut en los Juegos de la esquiadora estadounidense Mikaela Shiffrin, el martes en la combinada femenina por equipos de esquí alpino.

- Madrid. Entrevista con la jugadora argentina de pádel Delfi Brea. Por Carlos Pérez Gil.

- Torneos ATP 500 en pista dura de Dallas (EEUU) y Róterdam (Países Bajos) y 250 en tierra batida de Buenos Aires (hasta 15).

----------------------------------------------------------------

Redacción EFE Deportes

Puede escribir a deportes@efe.com para contactar con nuestra redacción.

En www.efeservicios.com encontrará toda la producción multimedia de la Agencia EFE y su Agenda Mundial, un listado actualizado de actos informativos programados.Para cualquier otro producto o servicio, contacte con clientes@efe.com o llame al +34 913 467 245. Av. de Burgos, 8B, 28036 Madrid, España