Maderova, oro de gigante paralelo, Riegler, la 'abuela' de los JJOO, hizo octavos

La italiana Lucia Dalmasso, que le ganó la final pequeña a su compatriota Elisa Caffont, capturó el bronce en la prueba disputada este domingo en Livigno, en la que la austriaca Claudia Riegler, la 'abuela' de estos Juegos, alcanzó, de forma sobresaliente, con 52 años, la ronda de octavos de final; en la que cayó ante una de las más grandes de la historia, la checa Ester Ledecka -derrotada en cuartos por Payer, medallista de plata-.

Riegler, que en España capturó, en los Mundiales de La Molina (Girona) de 2011 una plata, en el gigante paralelo; y un bronce, en el eslalon paralelo; disputa sus quintos Juegos Olímpicos, en los que debutó hace 24 años: en la cita de Salt Lake City (Utah, Estados Unidos).

La campeona salzburguesa, que cumplirá 53 en julio, que, al ganar la prueba disputada en Bad Gastein, en su país, en 2019, se convirtió, a los 45 años, en la ganadora de mayor edad de toda la historia de la Copa del Mundo de snowboard; es desde este domingo la más veterana en competir en una prueba de ese deporte en unos Juegos.