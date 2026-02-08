08 de febrero de 2026 - 12:35
Rafa Nadal envía ánimos a Lindsey Vonn
Marid, 8 feb (EFE).- El extenista español Rafa Nadal envió esta tarde un mensaje de ánimo a la estadounidense Lindsey Vonn, que sufrió una aparatosa caída en la prueba de descenso femenino de esquí alpino de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina d'Ampezzo, en la que participaba días después de sufrir en Crans Montana (Suiza) una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda.
"Eres una gran inspiración y un ejemplo de perseverancia. ¡Mantente fuerte y mejórate pronto!", publicó en sus redes el jugador de Manacor para enviar ánimos a la norteamericana, que tuvo que ser evacuada en helicóptero.