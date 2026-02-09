Bad Bunny agradece a cada empleado de Zara la camiseta que lució en la Super Bowl

Al llegar este lunes a sus puestos en Sabón (Arteixo, A Coruña), los trabajadores de Zara se ha encontrado con una tarjeta de Bad Bunny, han informado a EFE fuentes de la plantilla.

"Gracias por el tiempo, el talento y el corazón que pusieron. Gracias por hacerlo real. Este show también fue de ustedes. Espero que lo disfruten. ¡Nos vemos pronto! Benito", dice el mensaje, con la fecha de anoche.

Junto a él, estaba la camiseta con el dorsal 64 que lució durante su actuación, en un conjunto consistía en dos piezas monocromáticas de camisa con cuello y corbata y al estilo de jugador de fútbol americano junto con pantalones y zapatillas Adidas.

El resto del atuendo del cantante estuvo formado por un reloj de la marca Royal Oak de Audemars Piguet, fabricado con una caja de oro amarillo de 18 quilates y una esfera de malaquita, explicó la revista Vogue.

El puertorriqueño lideró este domingo el espectáculo de medio tiempo en un Super Bowl histórico, al ser el primer artista con un repertorio musical íntegramente en español.

A una actuación repleta de símbolos a su Puerto Rico natal, se sumaron varios artistas como Cardi B, la colombiana Karol G, el chileno Pedro Pascal, Jessica Alba, Young Miko, David Grutman, y la actuación sorpresa de Lady Gaga y Ricky Martin, quienes fueron sus únicos acompañantes vocales en los minutos de espectáculo.