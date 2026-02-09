Corredor de los Seahawks Kenneth Walker III es designado mejor jugador del Super Bowl LX

"Es un sueño hecho realidad, porque mucha gente juega toda su carrera y nunca llega tan lejos. Así que es una bendición. Agradezco al entrenador McDonald y al equipo por mantenernos unidos", señaló el corredor en el festejo al final del partido.

Kenneth fue vital en la victoria de los Seahawks 13-29 sobre los New England Patriots, partido en el que sus 135 yardas por acarreo fueron trascendentales para que la ofensiva de su equipo dominara a la defensiva rival.

Walker, de 25 años, es el primer corredor en ser designado MVP del partido por el título de la NFL desde el Super Bowl XXXII de la temporada de 1997, cuando Terrell Davis obtuvo el premio con los Denver Broncos, en el partido que vencieron a los Green Bay Packers.

"Es genial esta sensación porque atravesamos muchas adversidades durante toda la temporada, pero nos mantuvimos unidos. Esa adversidad demostró quiénes éramos como equipo. Tenemos una gran hermandad y eso nos llevó al campeonato", subrayó.

Desde el Super Bowl I, que se jugó en 1967, solo ocho corredores han terminado como MVP del juego por el trofeo Vince Lombardi.

La posición que domina en esta designación es la de mariscal de campo con 33 premios, de ellos, Tom Brady, con cinco, es el jugador con mayor número.

Le siguen Joe Montana y Patrick Mahomes, con tres premios, y Terry Bradshaw, Eli Manning y Bart Starr con dos cada uno.

Los receptores, con ocho MVP, son la segunda posición que más nombramientos ha tenido. Cooper Kupp fue el más reciente Jugador Más Valioso en esta posición en el Super Bowl LVI.

Por equipos, los Dallas Cowboys son el que mayor cantidad de premios MVP ha tenido para sus jugadores con siete designaciones.

Los Pittsburg Steelers y los New England Patriots, por su parte, suman seis cada uno.