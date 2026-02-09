El colombiano Christian González brilla en el Super Bowl LX a pesar de derrota de los Pats

"Estoy sumamente orgulloso de los chicos. Orgulloso de llamarlos mis hermanos, simplemente las cosas no salieron como lo planeamos", afirmó el defensivo al final del duelo por el título.

González se multiplicó en la defensiva secundaria de New England, a la que ayudó con cuatro tackleadas y tres pases defendidos, que ayudaron mantener sin anotaciones de seis puntos hasta el tercer cuarto.

En el inicio del segundo periodo, González desvió con una espectacular estirada un largo pase de Sam Darnold que iba dirigido a Rashid Shaheed, acción con la que detuvo el ataque de Seattle.

A 15 segundos del descanso, el esquinero volvió a ser determinante para evitar que los Seahawks cruzaran las diagonales; ahora con otra oportuna cobertura en la que desvió un envío dirigido a Jaxon Smith-Njigba en la zona de anotación.

En el tercer cuarto, Christian volvió a demostrar su capacidad defensiva con otra anticipación a un balón que buscaba las manos de Cooper Kupp, que evitó que la ofensiva rival avanzara hacia la zona pintada.

En el último periodo volvió a ser relevante, al detener a Kupp, para impedir que la ofensiva de Seahawks siguiera su camino hacia la anotación.

A pesar de la efectividad mostrada por Christian, la ineficiencia del ataque de su equipo, sin puntos hasta el inicio del último periodo, terminó por sepultar las esperanzas de ganar el partido.

A pesar del tropiezo Christian González cerró una de sus actuaciones más sólidas desde su arribó a la NFL.

El esquinero de 23 años fue seleccionado por los New England Patriots en la primera ronda del Draft 2023, año en el que empezó de manera notable, pero una lesión en el hombro en la semana cuatro lo marginó de confirmarse como candidato a obtener el premio a Novato Defensivo del Año.

En 2024 sus números volvieron a ser consistentes. Terminó la campaña con 59 tackleadas, 11 pases defendidos y dos intercepciones; también recuperó un suelto y tuvo una anotación defensiva.

En la campaña regular 2025 registró 69 tackleadas y 10 pases defendidos, registros que le sirvieron para recibir su primera selección al Pro Bowl.

Su alto nivel también lo corroboró en la final de la Conferencia Americana de hace dos semanas en la que una intercepción suya cerró el triunfo de Pats sobre los Denver Broncos.

En su corta carrera, Christian González acumula 145 tackleadas, 24 pases defendidos, tres intercepciones, un balón suelto forzado y una anotación defensiva.