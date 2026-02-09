El estadounidense Chris Gotterup salta al top cinco del ránking tras ganar en Phoenix

Gotterup, de 26 años, estaba en el puesto 16 hace una semana y, con su cuarto triunfo en el circuito estadounidense, alcanza la mejor posición de su carrera deportiva al actualizarse la clasificación este lunes, informa el OWGR en su web.

Al frente del ránking se mantiene una semana más el estadounidense Scottie Scheffler, con 681.47097 puntos (17.0368 de media), después de ser tercero Phoenix.

Le siguen el norirlandés Rory McIlroy, con 395.08198 puntos, y los británicos Justin Rose (223.95148) y Tommy Fleetwood (258.31361), tercero y cuarto, respectivamente.

Completan el top diez los estadounidenses Russell Henley (6), J.J. Spaun (7), Ben Griffin (9) y Xander Schauffele (10), con el escocés Robert Macntyre en octava posición.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

La novedad del ránking esta semana es que por primera vez computan los torneos de LIV, el circuito financiado por Arabia Saudí.

El australiano Elvis Smylie, de 23 años, fue el vencedor en la primera prueba de LIV de este curso, celebrada en Riad, lo que le permite ascender del puesto 134 al 77.

El primer latinamericano sigue siendo Nicolás Echavarría, aunque cede cuatro posiciones -de la 61 a la 65-, mientras que el español Jon Rahm salta de la 97 a la 67 gracias a su segundo puesto en Riad.

El también español David Puig es el número 87, el venezolano Jhonattan Vegas, el 95, y el argentino Emiliano Grillo, el 110.

Otro que escala en el ránking es el estadounidense Patrick Reed, que se sitúa en el puesto 17 tras vencer ayer en el Masters de Catar, su segundo triunfo en tres semanas en el DP World Tour, lo que le permite encabezar con holgura la clasificación del circuito europeo, conocida como 'Carrera a Dubái'.