El extremo cubano Dariel García no seguirá en Bidasoa-Irun la próxima temporada

En una nota de prensa, la entidad irundarra recuerda que Dariel, con amplio pasado en el balonmano nacional, llegó a Irun en 2021 procedente del Balonmano Guadalajara y se convirtió en "pieza fundamental en el juego del equipo durante cinco temporadas".

Dariel García ha disputado 140 partidos oficiales entre Liga Asobal, Copa del Rey y Copa de España así como en la EHF Liga Europea a nivel internacional y es uno de los jugadores más importantes del equipo vasco.

Bidasoa subraya también que el extremo cubano ha anotado más de 400 goles y que el año pasado terminó con 83 tantos, al tiempo que valora "su calidad, espíritu competitivo y su contribución tanto dentro como fuera de la pista, donde ha dejado una huella imborrable en el club".

Sus casi dos metros, una altura inusual para un extremo, le permiten también defender como un primera línea o en el avanzado, condiciones muy cotizadas en las grandes ligas.

El club no ha indicado el destino de Dariel aunque el MT Melsungen, entrenado por el español Roberto García Parrondo, sí lo ha hecho oficialmente instantes después de trascender la noticia.