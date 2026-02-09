Polideportivo
09 de febrero de 2026 - 07:50

Franzoni, por delante del trío suizo tras el descenso de la combinada

/pf/resources/images/abc-placeholder.png?d=2443

Bormio (Italia), 9 feb (EFE).- El italiano Giovanni Franzoni -medallista de plata el pasado sábado en la prueba reina- marcó el mejor tiempo en el descenso de la combinada de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia) que se disputa este lunes en la estación de Bormio.

Por EFE

Franzoni -que forma pareja con Alex Vinatzer, que más adelante disputará el eslalon- cubrió los 3.442 metros de la pista Stelvio, con salida a 2.268 metros de altitud y un desnivel de 1.023, en un minuto, 51 segundos y ochenta centésimas, 17 menos que el suizo Alexis Monney, que integra dúo con Daniel Yule, que será quien afronte la parte técnica de una prueba que se completará a partir de las dos de la tarde (las 12.00 horas GMT).

El suizo Franjo von Allmen, flamante campeón olímpico de descenso -pareja de Tanguy Nef-, marcó el tercer crono parcial, a 28 centésimas de Franzoni.

Y otro helvético, Marco Odermatt, compañero de Loic Meillard, firmó el cuarto tiempo, a 42 centésimas del italiano.