Juegos Olímpicos de Invierno 2026: Agenda del martes 10 de febrero

La actividad olímpica de este martes estará marcada por la alta intensidad en las pistas de hielo y nieve. El curling abrirá la jornada de finales con el partido por la medalla de oro en dobles mixtos en la Pista C, un evento que ha ganado gran popularidad por su dinamismo. Casi simultáneamente, el patinaje artístico captará la atención global con el programa corto individual masculino, donde la precisión técnica y la expresión artística definirán a los favoritos para el podio.

En cuanto a las disciplinas de velocidad y vuelo, el luge femenino llegará a su fin con la cuarta y definitiva carrera, una prueba donde las centésimas de segundo deciden la gloria olímpica. Por su parte, el salto de esquí presentará la competencia por equipos mixtos; la primera ronda iniciará a media tarde, dejando para el cierre de la jornada la ronda final, que consagrará a las naciones más fuertes en el trampolín.

El cierre de la programación estará dominado por el hockey sobre hielo femenino del Grupo A, el más competitivo del torneo. Los aficionados podrán disfrutar de dos enfrentamientos de alto calibre: el clásico norteamericano entre Canadá y Estados Unidos, seguido por el duelo europeo entre Finlandia y Suiza. Estos encuentros son fundamentales para establecer el liderato de cara a las rondas de eliminación directa.

