Karatecas colombianos venden empanadas para financiar participación en torneos mundiales

Así lo denunció la exfutbolista Nicole Regnier, que publicó un video en las redes sociales en el que aparece conversando con los deportistas y cuestiona la falta de apoyo estatal para atletas colombianos en competencias internacionales.

"Mientras en otros países los deportistas tienen vidas privilegiadas donde pueden vivir del deporte, nuestros deportistas tienen que salir a vender empanadas para poder ir a representarnos en mundiales y torneos internacionales", afirmó Regnier, quien jugó en el Atlético de Madrid.

Entre los deportistas con los que habló Regnier aparece Angélica Ospina, quien obtuvo un bronce en la categoría de 50 kilogramos del karate de los Juegos Panamericanos Junior de Asunción 2025.

"Estamos buscando apoyo para ir a torneos de Serie A del circuito mundial. La Federación Colombiana nos dice que esos torneos nos los tenemos que costear nosotros y estamos haciendo todo por conseguir apoyo económico", mencionó Ospina.

La Serie A de 2026 comenzó el pasado 11 de enero en Georgia y continuará en abril próximo en la ciudad española de A Coruña. Los participantes también deberán viajar a México en julio y culminarán su participación en el torneo en Austria en octubre.

Otro de los deportistas afectados es Jacobo Mesa, quien aseguró que pese a liderar el ranking nacional no recibió apoyo para participar en el Campeonato Panamericano de Karate, celebrado en Monterrey en octubre de 2025.

El caso se suma a las protestas de varios deportistas colombianos, incluidos los medallistas olímpicos Yeison López y Carlos Ramírez, quienes han denunciado la reducción del presupuesto asignado para el Ministerio del Deporte este año.

En 2024 el presupuesto del Ministerio del Deporte era de 1,36 billones de pesos (unos 370 millones de dólares de hoy) y está previsto que en 2026 sea de solo 310.000 millones de pesos (unos 84 millones de dólares).

El presidente del Comité Olímpico Colombiano (COC), Ciro Solano, advirtió el año pasado que "si no hay recursos, no hay resultados, no hay deporte, y están en riesgo numerosos programas del Ministerio".