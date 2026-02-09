Kenneth Walker y Sam Darnold celebran triunfo en el Super Bowl con desfile en Disneyland

"Nunca había estado en Disney, así que todo esto es surrealista", afirmó Walker.

Kenneth Walker, designado Jugador Más Valioso (MVP por sus siglas en inglés) del Super Bowl LX, fue determinante con sus 135 yardas por tierra en la victoria de su equipo 29-13 sobre los New England Patriots el domingo pasado.

En la visita a Disney, el corredor estuvo acompañado por Sam Darnold, quarterback del equipo, que en el juego por el título brilló con 202 yardas y un pase de anotación.

Walker y Darnold disfrutaron de varias de las atracciones del parque ubicado en el sur de California.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Se les vio relajados a bordo de la 'Fiesta del loco' una atracción inspirada en la fiesta del té del Sombrerero Loco de Alicia en el país de las maravillas, en el que 18 tazas gigantes giran y van de un lado a otro.

Luego hicieron el recorrido a bordo de un carro alegórico con motivos de los Seahawks junto a Mickey Mouse, ante decenas de aficionados que los aclamaron.

La tradición de que el Jugador Más Valioso del Super Bowl tenga un desfile de la victoria surgió en 1987, cuando Phil Simms, quarterback de los New York Giants, que vencieron a los Denver Broncos, fue designado MVP del Super Bowl XXI, y al recibir su premio, a la pregunta sobre cómo celebraría, respondió: "Me voy a Disneyland".

La tradición se vio interrumpida en el 2021 por la pandemia del Covid-19, que impidió a Tom Brady, entonces MVP, y su ala cerrada Rob Gronkowski, asistir al parque de diversiones luego del triunfo de los Tampa Bay Buccaneers sobre Kansas City Chiefs en el Super Bowl LV.

El desfile se retomó en el 2022. Desde entonces han asistido Cooper Kupp, MVP, Matthew Stafford y Aaron Donald campeones con Los Angeles Rams en el Super Bowl LVI. En los siguientes dos años el recorrido lo hizo Patrick Mahomes, MVP del Super Bowl LVII y LVIII.

El año pasado Jalen Hurts, campeón con Philadelphia Eagles y jugador Más Valioso en la edición LIX, disfrutó del festejo.

Las celebraciones de los Seahawks continuarán este miércoles con el desfile de los campeones que se realizará en la ciudad de Seattle en un recorrido al que se estima asistirán alrededor de un millón de personas.