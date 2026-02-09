Shiffrin, de 30 años, que hace muchos que ya lo ha ganado todo en el deporte rey invernal, en el que ahora se dedica a batir y engrosar todo tipo de récords, se convirtió hace doce, en los Juegos de Sochi (Rusia), en la más joven campeona olímpica de eslalon de toda la historia. Una docena de temporadas después, 'Mika' volverá a ser la gran favorita al título en la prueba de esta disciplina, que se disputará el próximo día 18. Pero este martes apuntará a su primer oro, en la combinada, y el 15 -siempre en Cortina d'Ampezzo- podrá aumentar su colección de trofeos en la prueba de gigante.

Tres días después de que Franjo Von Allmen se convirtiese en el primer campeón de estos Juegos al ganar el descenso masculino en Bormio, en los Juegos de las distancias infinitas (el territorio olímpico abarca un total de 22.000 kilómetros cuadrados) y 48 horas después de que, en Cortina, su compatriota Breezy Johnson consiguiese oro en la prueba reina, llega, al fin, la hora de Shiffrin.

La súper-depredadora deportiva de Vail (Colorado) estuvo relegada, durante las jornadas previas, a un segundo plano por la otra gran estrella del 'US Team', Lindsey Vonn, que había vuelto a ganar (dos veces) esta temporada, a los 41 años, con una rodilla de titanio. Que, primero, tuvo en vilo a todos por su empeño en competir en el descenso del domingo -a pesar de haberse roto hace dos viernes el cruzado anterior de la otra rodilla-, y después, asustó al mundo con el brutal accidente que sufrió tras un salto en la parte alta de la pista Tofana, que la deja fuera de los Juegos y que podría suponer el fin definitivo de su carrera deportiva en la élite.

Lindsey -oro olímpico, doble campeona mundial, con 11 medallas en grandes eventos y cuádruple ganadora de la Copa del Mundo, en la que cuenta 84 triunfos-, que fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de los Deportes en 2019 -el año de su retirada, que duró cinco temporadas- se había convertido, al anotarse los descensos de St. Moritz (Suiza) y Zauchensee (Austria) en la ganadora más veterana de la historia; y en Cortina apuntaba claramente a una gesta que acabó en tragedia.

Pero, ahora, en espera de una pronta recuperación de Vonn, el foco vuelve a apuntar a Shiffrin, cuyo palmarés da aún más vértigo que el de la propia Lindsey. Doble campeona olímpica (lo es también de gigante, en los Juegos de PyeongChang'18, en Corea del Sur) y óctuple oro mundial, suma un total de dieciocho medallas en grandes eventos; y esta temporada avanza con paso firme hacia la consecución de su sexto triunfo final en la Copa del Mundo, con lo que igualaría la plusmarca histórica de la austriaca Annemarie Moser-Pröll, la gran campeona de los años 70.

Tras batir en marzo de 2023 -con dos victorias en apenas 24 horas y en Are (Suecia)- el récord absoluto histórico de otro mito, el sueco Ingemar Stenmark, 86 veces triunfal en Copa del Mundo entre mediados de los años 70 y finales de los 80, 'Mika' se lesionó a finales de noviembre del año pasado y estuvo dos meses apartada de la competición. Antes de convertirse, al ganar el eslalon de Sestriere (Italia), en la primera de la historia en alcanzar las cien victorias en la competición de la regularidad.

Shiffrin cerró la pasada temporada con la 101, al anotarse, en su país, el eslalon de Sun Valley. Y el pasado 25 de enero se aseguró ya de forma matemática, con su séptimo éxito del curso, la consecución de su novena Bola de Cristal de esa disciplina.

La estrella de Vail elevó ese día sus propios récords históricos de victorias en Copa del Mundo, a 108, y de triunfos en una misma modalidad, una plusmarca aún más estratosférica: ya ha subido 71 veces a lo alto de un podio de eslalon en la competición de la regularidad.

En su conferencia de prensa del sábado -al igual que ha sucedido con otros deportistas de su nacionalidad- fue cuestionada por las muy controvertidas medidas anti-inmigración del gobierno y las numerosas manifestaciones en su contra que se han multiplicado dentro y fuera de Estados Unidos, a lo que respondió citando a Nelson Mandela y apelando al amor, la empatía y la igualdad entre personas de todo tipo de condición.

En el aspecto puramente deportivo, lo que anunció Shiffrin fue que afrontaría con ganas la combinada, una disciplina que antes era individual y que debutó, con su nuevo concepto -por parejas, con una esquiadora afrontando el descenso y la otra el eslalon- en los Mundiales del año pasado en Saalbach (Austria). Con victoria, claro está, de la insaciable estrella de Vail, que ese día formó dúo con Breezy Johnson y que este martes buscará otro oro junto a la flamante campeona olímpica de descenso.