Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron, líderes tras la danza rítmica

El mejor ejercicio fue el de Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron (90,18). Los franceses, campeones de Europa, patinaron mejor que en su anterior aparición sobre el hielo de Milán, en la prueba por equipos, y en esta ocasión les sirvió para superar a sus grandes rivales. Cizeron regresaba a esta competición después de ser campeón olímpico en 2022 con Gabriella Papadakis, su anterior pareja.

Por detrás, a diferencia de la danza rítmica de la prueba por equipos, quedaron Madison Chock y Evan Bates (89,72). Los campeones mundiales por tercer año consecutivo tenían menos descanso que sus rivales directos, ya que compitieron en la danza libre de esa prueba. Apenas se notó en su patinaje, sin errores de bulto, pero con las imprecisiones justas para quedar por debajo de los franceses.

El tercer puesto en la danza rítmica fue para los canadienses Piper Gilles y Paul Poirier (86,18). En un homenaje a las supermodelos de los años 90, ajustado a la temática de esta danza rítmica, la expresividad de Gilles lideró a la pareja norteamericana para una puntuación técnica muy alta (49,41). Canadá coge una ventaja que puede ser importante en la pelea por el bronce frente a Lilah Fear y Lewis Gibson (cuartos, 85,47) y Charlene Guignard y Marco Fabbri (quintos, 84,28).

- Clasificación después de la danza rítmica:

.1. Laurence Fournier Beaudry y Guillaume Cizeron (FRA) - 90.18

.2. Madison Chock y Evan Bates (USA) - 89.72

.3. Piper Gilles y Paul Poirier (CAN) - 86.18

.4. Lilah Fear y Lewis Gibson (GBR) - 85.47

.5. Charlene Guignard y Marco Fabbri (ITA) - 84.28

.6. Emilea Zingas y Vadym Kolesnik (USA) - 83.53

.7. Allison Reed y Saulius Ambrulevicius (LTU) - 82.95

.8. Evgeniia Lopareva y Geoffrey Brissaud (FRA) - 82.25

.9. Marjorie Lajoie y Zachary Lagha (CAN) - 79.66

11. Christina Carreira y Anthony Ponomarenko (USA) - 78.15

12. Juulia Turkkila y Matthias Versluis (FIN) - 77.96

13. Diana Davis y Gleb Smolkin (GEO) - 77.15

14. Natalie Taschlerova y Filip Taschler (CZE) - 75.33

15. Marie-Jade Lauriault y Romain le Gac (CAN) - 74.35

16. Phebe Bekker y James Hernandez (GBR) - 72.46

17. Katerina Mrazkova y Daniel Mrazek (CZE) - 72.09

18. Holly Harris y Jason Chan (AUS) - 67.75

19. Milla Ruud Reitan y Nikolaj Majorov (SWE) - 67.31

20. Sofía Val y Asaf Kazimov (ESP) - 64.98

23. Jennifer Janse van Rensburg y Benjamin Steffan (GER) - 63.67