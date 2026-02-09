Lucas Eguibar cumple 32 en Livigno: "Una medalla sería el mejor regalo de cumpleaños"

"Me encuentro bien, la verdad. He estado muchísimas veces mucho peor. Así que con eso me quedo. Me encuentro muy bien, la verdad", comentó el campeón vasco, asimismo doble medallista de plata en los Mundiales de Sierra Nevada 2017 (Granada) y con cinco victorias en la Copa del Mundo, en la que cuenta 18 podios, y que se dañó el tobillo derecho al caerse en la prueba de esa competición Dongbeiya (China), el pasado 17 de enero.

"Una medalla olímpica por supuesto que sería el mejor regalo de cumpleaños que podría recibir. Pero el hecho de estar aquí, ya lo es, también" declaró a EFE este lunes, en Livigno -sede de las pruebas olímpicas de snowboard-, el donostiarra 'Luki', único español que ha ganado un oro en snowboard en un mundial absoluto.

"Sinceramente, estos últimos cuatro años han sido muy duros. Pasé por el quirófano para operarme de la espalda. Me recuperé, luego me rompí el tendón de Aquiles y me tuve que volver a operar", explicó el que es, además, doble diploma olímpico -ganó la final pequeña, tanto en los Juegos de Sochi'14 (Rusia) como en los de Pekín, hace cuatro años- y abanderado de España en los de PyeongChang'18, en Corea del Sur.

"La verdad es que haberme recuperado de todas esas lesiones y volver a sentirme competitivo me ha costado muchísimo, sobre todo mentalmente. Por eso creo, sinceramente, que ya es una victoria estar aquí, y, además, en la forma en la que estoy", aseveró Eguibar tras completar los entrenamientos este lunes en el Snowpark Olímpico de Livigno.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

"Así que voy poco a poco. Disfrutando de estar aquí, en otros Juegos más. Y, por supuesto, voy a ir a por todo", afirmó el campeón donostiarra, que señaló a los que ve como principales favoritos en la prueba olímpica del próximo sábado.

"Eliot (Grondin), el canadiense (actual campeón mundial, plata olímpica hace cuatro años y ganador de las últimas dos ediciones de la Copa del Mundo) siempre anda muy bien. Los franceses hoy han hecho muy buen entrenamiento, cuando estos días anteriores apenas se les había visto... Así que Francia, Eliot y algún austriaco van a estar ahí, seguro", manifestó este lunes, después de sus entrenamientos en el circuito olímpico, el campeón mundial de hace cinco años, en Idre Fjäll (Suecia).

"Yo creo que ha sido una jornada productiva. Hemos estado probando diferentes ceras; al principio para la primera parte de la pista y luego para la del final. Positivo, la verdad. Sí que es verdad que cometí algunos errores, pero creo que el resultado ha sido bueno", comentó Eguibar, al que el tobillo ya no le duele mientras baja la pista.

"Sí que es verdad que después de los entrenamientos lo noto algo dolorido, pero, a la hora de bajar, no siento nada, no me molesta", afirmó el incombustible campeón guipuzcoano el día de su trigésimo segundo cumpleaños.