Lucas Eguibar y Álvaro Romero, contentos tras los entrenamientos de boardercross

"Ha sido una jornada productiva. Hemos estado probando diferentes ceras; al principio para la primera parte de la pista y luego para la del final. Positivo, la verdad. Sí que es verdad que cometí algunos errores, pero creo que el resultado ha sido bueno", comentó a Efe este lunes, en Livigno, Eguibar, al que el tobillo derecho -que se dañó al caerse en la prueba de la Copa del Mundo de Dongbeiya (China), el pasado 17 de enero- ya no le duele mientras baja la pista.

"Sí que es verdad que después de los entrenamientos lo noto algo dolorido, pero, a la hora de bajar, no siento nada, no me molesta", declaró 'Luki', que disputa sus cuartos Juegos -ganó dos diplomas en Sochi'14 (Rusia) y en Pekín, hace cuatro años; y fue abanderado en los de PyeongChang'18 (Corea del Sur)-, que este lunes festejó su trigésimo segundo cumpleaños en Livigno. Escenario en el que debuta en una cita olímpica su paisano Romero, nacido asimismo en San Sebastián.

"Los primeros días fueron más de adaptación; estaba teniendo algunos fallos en una zona importante; pero hoy los he conseguido disminuir", explicó a Efe, en Livigno, el debutante guipuzcoano, de 22 años, que hace tres logró su primer podio en la Copa del Mundo al acabar segundo en la prueba de esa competición disputada en Veysonnaz (Suiza).