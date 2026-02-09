Raimund asombra en el festival de sorpresas del trampolín normal, con Domen Prevc sexto

La prueba, que resultó una auténtica sucesión de sobresaltos, terminó con el gran favorito, el esloveno Domen Prevc, en sexta posición.

Raimund, de 25 años, que ya lideraba tras la primera ronda, saltó 102 y 106 metros y medio y se proclamó campeón olímpico al sumar 274,1 puntos, exactamente 3,4 más que el todavía más sorprendente medallista de plata, el polaco Kacper Tomasiak, de 19 -que saltó 103 y 107 metros-.

El suizo Gregor Deschwanden y el japonés Ren Nikkaido compartieron el bronce, con idéntica puntuación: 266 puntos, en una prueba en la que el flamante campeón -sin victorias individuales en la Copa del Mundo, en la que sí cuenta una por equipos- sucedió en el historial al japonés Ryoyu Kobayashi, otro de los grandes candidatos, que este lunes no pasó del octavo lugar.

Hasta el más despistado seguidor ocasional de los saltos de trampolín se hubiera quedado boquiabierto con el resultado de la primera ronda, que dejó perplejos a todos: no sólo por el liderato de Raimund y la octava plaza provisional de Prevc -el gran favorito-, sino porque de entre los primeros cinco -Tomasiak y Deschwanden compartían cuarta plaza parcial- ninguno conocía el triunfo en una prueba de primer nivel internacional.

Raimund saltó 102 metros y lideraba con 135,6 puntos, uno más que el francés Valentin Foubert (102 metros y medio), que era segundo y acabó en un no poco menos asombroso quinto puesto final, a 2,7 puntos del podio.

El noruego Kristoffer Eriksen Sundal, único de los cinco primeros que, al menos, se había subido alguna vez a un podio de Copa del Mundo, ocupaba la tercera plaza provisional. Pero el nórdico no se quiso bajar del carrusel de circunstancias inesperadas; así que, en lugar de aprovechar la ocasión, sufrió un descalabro en la segunda ronda y concluyó décimo.

Había que bucear hasta la sexta plaza provisional que ocupaba Nikaido -tercero en la general de la Copa del Mundo que lidera claramente Prevc, por delante de Kobayashi- para distinguir a un potencial ocupante del podio final.

El nipón saltó, nunca mejor dicho, a por todas, en la manga decisiva y se aferró al tercer peldaño de un 'cajón' de deportistas felices por los que casi nadie hubiese apostado un par de horas antes.

Si la medalla de plata del sábado de su hermana Nika -gran dominadora del circuito femenino- ya parecía insuficiente, el sexto puesto de Domen Prevc -que, aparte de liderar claramente la competición de la regularidad, este año ganó el prestigioso Cuatro Trampolines y el oro mundial de vuelo- resultó, para no pocos, decepcionante.

No fue el único de entre los grandes que estuvo muy por debajo de lo esperado.

Los austriacos Daniel Tschofenig -último ganador de la Copa del Mundo- y Stefan Kraft -el saltador activo con más victorias en la Copa del Mundo- acabaron decimoquinto y vigésimo séptimo, respectivamente. El honor de la República alpina lo salvó Stephan Embacher, séxtuple campeón mundial junior, al acabar séptimo a los 20 años.