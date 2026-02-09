Von Allmen logra su segundo oro, esta vez en la combinada junto a Nef

Von Allmen fue cuarto en el descenso, primera prueba de esta combinada, a 0:42 del italiano Giovanni Franzoni, desventaja que Nef revirtió en el eslalon con la mejor bajada de todos los participantes (51.82), para un tiempo global de 2:44.04.

Franzoni, que había sido plata en el descenso, fue el más rápido en esta disciplina de la combinada, pero su compañero Alex Vinatzer no pudo defender su ventaja y el dúo acabó por caer al séptimo puesto, a 1.22 de los helvéticos.

Así las cosas, la plata fue para los austríacos Vincent Kriechmayr y Manuel Feller, que pasaron del séptimo puesto que logró el primero a escalar al segundo gracias a un gran eslalon para sellar un crono de 2:45.03, empatados con otro de las parejas favoritas, la formada por los suizos Marco Odermatt y Loic Meillard.

Odermatt, el gran dominador del esquí alpino en las últimas Copas del Mundo, fue tercero en el descenso, con solo 0.28 de déficit, y Meillard no estuvo fino en el eslalon (fue decimoquinto), pero al menos le permitió estar en el podio.

A tres centésimas del mismo se quedaron los austríacos Raphael Haaser y Michael Matt, y en la quinta plaza acabaron los italianos Paris/Sala y los franceses Allegre/Noel, a 1:12 de los ganadores; en tanto que los suizos Alexis Monney y Daniel Yule, segundos en el descenso, se descolgaron tremendamente hasta concluir decimoterceros, a 1.95.