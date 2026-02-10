Polideportivo
10 de febrero de 2026

Breezy Johnson lidera la combinada en espera de Shiffrin

Cortina d'Ampezzo (Italia), 10 feb (EFE) .- La estadounidense Breezy Johnson marcó el mejor tiempo en el descenso de la combinada femenina de esquí alpino de los Juegos de Milán-Cortina d'Ampezzo (Italia), prueba (por parejas) que se disputa este martes en la estación de los Dolomitas que completa la nomenclatura de la XXV cita olímpica invernal y que se completará con el eslalon; que, en el caso del dúo norteamericano, afrontará Mikaela Shiffrin.

Por EFE

Breezy -flamante campeona olímpica de descenso- cubrió los 2.572 metros de la mítica pista Tofana -con salida a 2.320 metros de altitud y un desnivel de 760- en un minuto, 36 segundos y 59 centésimas, sólo seis menos que la austriaca Ariane Rädler, que forma pareja con Katharina Huber, que será la que, a partir de las dos de la tarde (las 13:00 horas GMT), afrontará la parte técnica de la prueba mixta

Laura Pirovano logró el tercer crono, a 27 centésimas del de Johnson, en espera de que Martina Peterlini intente mantener el puesto de podio para Italia.

La estadounidense Jacqueline Wiles -integrante de otra de las parejas favoritas junto a Paula Moltzan- firmó el cuarto tiempo, a 45 centésimas del de su compatriota Breezy Johnson.