Breezy Johnson lidera la combinada en espera de Shiffrin

Breezy -flamante campeona olímpica de descenso- cubrió los 2.572 metros de la mítica pista Tofana -con salida a 2.320 metros de altitud y un desnivel de 760- en un minuto, 36 segundos y 59 centésimas, sólo seis menos que la austriaca Ariane Rädler, que forma pareja con Katharina Huber, que será la que, a partir de las dos de la tarde (las 13:00 horas GMT), afrontará la parte técnica de la prueba mixta

Laura Pirovano logró el tercer crono, a 27 centésimas del de Johnson, en espera de que Martina Peterlini intente mantener el puesto de podio para Italia.

La estadounidense Jacqueline Wiles -integrante de otra de las parejas favoritas junto a Paula Moltzan- firmó el cuarto tiempo, a 45 centésimas del de su compatriota Breezy Johnson.